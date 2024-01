Andrea Valdiri hizo una fuerte confesión sobre su último embarazo: 'No me hallaba'

Andrea Valdiri es una de las influencers más reconocidas en Colombia. La barranquillera comparte con sus seguidores temas relacionados al baile, donde crea coreografía, algunos 'sketch' de humor, y varias fotografías suyas que dejan ver su ejercitada figura.



Aunque este último factor es uno de los más relevantes en sus redes sociales, la también modelo confesó, recientemente, que ha sentido inseguridad sobre su cuerpo.

Así lo confirmó durante una entrevista para el podcast 'Perder es ganar', junto a su entrenador personal, donde habló de su proceso para recuperar el peso y la apariencia a la que estaba acostumbrada después de dar a luz a su segunda hija, Adhara.



Al parecer, la mujer se sintió frustrada luego de atravesar por un aumento de peso y notar que algunas partes de su cuerpo presentaban la mal llamada "piel de naranja", a pesar de la normalidad de estas señales durante o después de pasar por un embarazo.



"Lo que pasa es que no es fácil cuando las mujeres salen de un trabajo de parto, recién estaba siendo mamá de Adharita, mi peso no era el mismo. Yo no me hallaba. Yo me miraba en el espejo y decía esta celulitis qué. Entonces nos frustramos", explicó la barranquillera.

Valdiri admitió que luego del nacimiento se sintió insegura y llegó a odiar su aspecto físico. No se encontraba cómoda con su cuerpo, "evitaba salir a la calle y usaba ropa ancha para ocultar su figura".



"Esto fue un reto para mí, porque yo trabajo con mi cuerpo, yo estoy en el mundo artístico. Todo el tiempo tengo que estar en traje de baño, en vestido corto en miles de marañas, pero yo había dejado de bailar porque me había subido mucho de peso", señaló.



Es entonces que la empresaria decide emprender un nuevo camino el mundo 'fitness' y empezar a trabajar su cuerpo con entrenamiento, distintas rutinas de ejercicio y una nutrición balanceada, sin la necesidad de sacrificar comida alguna ni sus elementos.



"Yo aprendí que puedo seguir comiendo lo que comía anteriormente, pero en ciertas cantidades, proporcionado, lo que era", aclaró la modelo haciendo énfasis en la alimentación.



Finalmente, aseguró que parte de los cambios a nivel físico también están sujetos a las emociones, ya que "conseguir resultados en cuanto al control de peso no tiene los mismos efectos si tampoco se trabaja la salud mental".

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

