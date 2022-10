La barranquillera Andrea Valdiri ha sorprendido a sus más de ocho millones de seguidores en Instagram al publicar uno de sus disfraces para Halloween de este año. Para este 'look', la creadora de contenido pintó su piel de un rojo escarlata, se puso uñas largas y una cola parecida a la de un roedor.

Sin embargo, a algunos de sus seguidores no les gustó y comentaron que Valdiri había intentado representar un monstruo o un ser diabólico.



En diferentes ocasiones, la creadora de contenidos ha comentado que cree en Dios y que tiene una gran cercanía con su fe. Pero, la elección de su disfraz ha ocasionado que sus fans más devotos le dejen diferentes comentarios negativos.



“No me gusta ver este tipo de cosas, pienso que si una persona habla tanto de Dios no debería de apoyar o realizar este tipo de monstruos, esto daña más las redes sociales, sea o no sea Halloween”, comentó una de sus seguidoras.



Asimismo, un usuario de redes sociales llegó afirmar que Andrea había hecho un pacto con el diablo. “Entonces así es como tiene tanta plata. Haciendo pacto con el diablo”, afirmó.



En su defensa, Valdiri subió unas historias contando lo que en realidad significa su disfraz.

“Hay muchas personas que me están diciendo que por qué estoy venerando al demonio ¡Ay por Dios! Estamos en Halloween, dejen la bobada en serio, todo el mundo se disfraza. Esta vaina ni siquiera es un demonio, esto es cara de murciélago. Hay que resaltar el talento tan bonito de toda la gente que trabajó en esta producción y no solamente voy a tirar un solo disfraz, son como siete disfraces más”, indicó.



Adicional a esto, la 'influencer' comentó que el rostro de su disfraz estaba inspirado en un murciélago.



"Ay por Dios, Machi, ¿De verdad se están poniendo en esas? Ay no. Definitivamente que cada ojo mira diferente. Miren, es cara de murciélago, mírenlos, ay por Dios, pero si ellos son lindos”, explicó.



A pesar de esto, varios de sus seguidores continuaron diciendo que no les gustó el disfraz.

