Conductor de bus estrelló el carro de Andrea Valdiri y luego trató de huir

La modelo y bailarina Andrea Valdiri compartió un incidente que tuvo recientemente. A través de sus historias de Instagram, contó que mientras iba camino a hacer algunas comprar para Halloween, un conductor la estrelló e intentó huir.



"El conductor de un bus me llevó por delante el carro, me lo chocó", dijo la barranquillera de 30 años. Valdiri reveló que el sujeto estuvo a punto de escapar del lugar pero junto a su asistente lo detuvieron mientras llegaban las autoridades.



La policía llegó y pudieron aclarar el inconveniente. Sin embargo, Valdiri hizo énfasis en la actitud del conductor: “El señor estaba de muy mal humor y cuando uno se levanta de malas pulgas, atrae todo lo malo. Tenía una energía tan fea, aburrida. Uno no puede estar por la vida amargado”, aseguró la modelo.

Finalmente, Valdiri quiso compartir el mensaje a sus seguidores de que al levantarse con buena energía, se atraían cosas positivas.



Andrea Valdiri se empezó a hacer famosa tras varios escándalos con sus exparejas. Actualmente, es una reconocida modelo e influencer con más de 6 millones de seguidores en Instagram.



En 2015 ganó el título de Señora Colombia.

