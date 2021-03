Andrea Valdiri, citada a audiencia por derechos paternos de su bebé

Luis Eduardo León, también conocido en las redes sociales como Lowe León, hizo pública una notificación en la que cita a su 'ex', Andrea Valdiri, a una audiencia de conciliación.



La diligencia tendría lugar el próximo 9 de abril a las 4 p.m., se haría de forma virtual y su objetivo sería establecer cuáles serán los derechos de León sobre su hija, que aún está por nacer.



En el clip que publicó en su cuenta de Instagram, el cantante también dio detalles de su breve relación con Valdiri y la situación por la que están pasando debido a que se volvieron padres juntos y terminaron su relación poco después.



La publicación ya alcanza más de 730.000 reproducciones, en parte también porque León generó gran expectativa, pues anunció que iba a referirse al tema horas antes de postear el video.



Comenzó diciendo que se había reservado las circunstancias que lo llevaron a alejarse de Valdiri por 'salvaguardar' la dignidad de ella y la de su hija. Dijo que 'la verdad estaba de su lado' y que prefirió quedar como el 'malo de la película'.



Señaló que no iba a evadir sus responsabilidades como padre. "Desde el día uno siempre he estado dispuesto a responder por mi hija y desde el día en que decidí dar por terminada esta relación sentimental con Andrea todos y cada uno de los canales de comunicación se me cerraron", contó.

Según su relato, Andrea Valdiri habría cambiado de celular y sus familiares tampoco le habrían respondido. Para él la posición 'conciliadora' que ha mostrado ella en sus redes no era cierta. "Mi derecho natural como padre se ha visto violentado con su actuar", dijo.



"Andrea, por favor, no continúes tomando provecho de tus redes sociales para difundir un mensaje totalmente desdibujado de la realidad de manera irresponsable y sin medir las consecuencias morales y legales", le propuso a su 'ex'.



Y reiteró que el poder que quiere reclamar sus derechos como padre sin importar la influencia de ella en las redes. "No estoy obligado a tener una vida infeliz por el simple hecho de que ella sea la Valdiri", aseguró con vehemencia.



También señaló que uno de los desacuerdos que tuvieron cuando estaban juntos tuvo que ver con su hijo mayor, aunque no dio mayores detalles de lo sucedido. Pero sí acusó a su expareja de someterlos a ambos al "escarnio público".



"Mi hijo es mi prioridad", apuntó.



El ocaso de la relación entre Valdiri y León

En diciembre del año pasado se supo que la 'influencer' y el cantante habían terminado su relación. Aunque hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado cuál fue el motivo de su ruptura, cuando Valdiri dio la noticia sí le hizo varios reclamos a León, pues aseguró que no había estado tan pendiente de su estado de salud, como ella hubiera esperado.



En las siguientes semanas hubo duras acusaciones de parte y parte. Valdiri comentó en su momento que no había terminado de conocerlo y le ha recriminado en varias ocasiones por no "dar la cara" por su familia.

También le reclamó por sus declaraciones en medios de comunicación. Lo acusó de no querer hablar con ella con claridad. Según Valdiri, ambos tenían problemas de comunicación, él se iba varios días y no decía dónde estaba. Además, señaló en varias oportunidades que nadie "le había cerrado las puertas de su casa".

Recientemente, Valdiri también causó una gran polémica, pues decidió regalar una moto marca Harley Davidson que él le había dado anteriormente. “Los regalos que recibo, los recibo con amor, con cariño, pero, en mi estado de embarazo, hay muchas cosas que no puedes disfrutar, por ejemplo, estar montándome en una moto”, escribió en su momento.



