Andrea Valdiri es una de las famosas más populares del país y en sus redes sociales ha llegado a acumular más de nueve millones de seguidores. Además, la barranquillera se ha destacado por ser empresaria, bailarina e influencer, lo que ha hecho que varias personas se interesen por su vida personal.

Uno de los temas que más llama la atención sobre la creadora de contenido, es su cambio físico, pues en diferentes ocasiones, ella ha compartido imágenes de cómo lucía cuando era más joven.



En las últimas horas, la barranquillera se volvió viral por compartir una fotografía en la que ella tenía 18 años y estaba embarazada de su hija Isabela. Además, se podía observar que no se había hecho ningún retoque estético.



(Lea también: El cantante Juan Pablo Vega se queja de aerolínea que 'maltrató' sus instrumentos).



Los internautas resaltaron que su rostro se veía más ancho, al igual que su nariz. Un detalle que llamo mucho la atención fueron sus cejas, pues se veían demasiado delgadas y ahora las tiene bastante pobladas.

Esta fotografía de Andrea Valdiri ha sido compartida por diferentes medios de comunicación y ahí los internautas han tenido la oportunidad de comentar que se parece mucho a su hija mayor.



Sin embargo, no todos los comentarios han sido positivos y muchas personas han atribuido su belleza al dinero que ha ganado a lo largo de los años.



(Lea también: Canal 1 revela la verdad del polémico beso de Nanis Ochoa y Danny Marín en 'Lo Sé Todo').



"Lo que hace la plata"; "No hay gente fea, hay gente pobre"; "Entonces si tiene inyectado sus labios y decia que eran naturales"; "Menos mal, no se le notan tanto las cirugías", se lee en los comentarios.

En los últimos meses, la famosa se realizó un retoque estético en su cara, en especial en su papada. En ese momento, la influenciadora se sinceró con sus fanáticos y comentó que ella no tenía la necesidad de mentir sobre sus cirugías.



“Yo creo que soy de las pocas que muestra las cosas que se hace en el cuerpo, pero ojo, bien hechas, con los que son. No sé, pero créanme que cuando estaba embarazada, yo subí mucho de peso y bajé rápido..., entonces vi la vaina y dije: ‘¿qué es esto?’, la herencia de mi madre (papada), mi madre tiene full esto. Yo vivo de la imagen, esto vende, hay que cuidarla. Los retoques que me hago, me los hago bien hechos y que se vea que te hiciste algo, pero no te cambiaste el rostro”.



Por último, comentó que no quiere incentivar las cirugías plásticas, sin embargo, cuando ella las hiciera lo mostraría con orgullo.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Hijo de relación poliamorosa llevará apellidos de los tres que 'lo concibieron'

Natalia Paris habla sobre el consumo de sustancias alucinógenas y su respuesta es viral

Luisa Fernanda W se refirió a la muerte de Legarda: ‘Fue un episodio traumático’