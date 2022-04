La empresaria Andrea Valdiri se casará y se espera que lo haga el próximo mes.

Aunque siempre lo estuvieron negando, lo cierto es que Valdiri uniría su vida al 'influencer' Felipe Saruma.



Es así que ya estarían repartiendo invitaciones para la boda.



“Conocí diferentes maneras de amar, cada persona que ha pasado por mi vida me ha demostrado que el amor tiene muchas interpretaciones”. Con estas palabras, la bailarina manifestó en su cuenta de Instagram que estaría enamorada.



En el programa de Entreteniendo, el presentador Ariel Osorio dijo: ‘Lo sé todo. Ese par de tortolitos (Valdiri y Saruma) tienen todo planeado para casarse el próximo mes y dar el sí definitivo. Aunque todavía no tenemos muchos detalles al respecto del matrimonio de este par de creadores de contenido, tenemos información fidedigna que confirma esto”.



En el pasado, la bailarina ha tenido complicadas relaciones sentimentales.



Una de las pasadas parejas de Valdiri fue el cantante Lowe León. Se separaron, luego de que la bailarina confirmó que estaba embarazada, que tendría una hija y hubo una disputa jurídica con abogados.



