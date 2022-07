Andrea Valdiri es una de las personalidades más reconocidas de Colombia. La barranquillera tiene más de ocho millones de seguidores en redes sociales donde constantemente muestra partes de su vida.



Ahora en una entrevista para el podcast de su esposo, Felipe Saruma, la bailarina se confesó sobre sus relaciones más cercanas. Todo empezó cuando el bumangués le reveló a Valdiri que consideraba que era una persona muy abierta con los demás.



(Le recomendamos: Jessi Uribe reveló cómo se enamoró de Paola Jara: 'Le pedía un besito').

Valdiri no dudó en decir que suele escoger con mucho cuidado a las personas a su alrededor. Esto porque no considera que las bendiciones que tiene deberían ser para todos.



"A ti Dios te da una bendición, y yo siento que no todo el mundo es merecedor de esa bendición. Si tú eres bueno en algo, eres estrella en lo que sabes hacer, pero no tienes necesidad de imitar a otro. Entonces, cuando querían parecerse o hacían cosas a mis espaldas y yo me enteraba, yo decía: ya entiendo que cada vez que voy subiendo siento que no todo el mundo tiene que estar ahí contigo” explicó la influenciadora.



Pero todo no quedó allí y la barranquillera, sintiéndose cómoda en la presencia de Saruma, continuó contando cómo su grupo de amigos cercanos y fieles se ha ido reduciendo con el pasar de los años. Para ella, lo más importante es saber cuándo soltar.



“No todos tus amigos van a estar contigo en ciertos momentos, porque los que no son tus amigos se van soltando de esa cuerda, entonces es ahí donde tú tienes que aceptar y decir: ‘ya, tengo que aceptar que esa persona no va a estar en mi vida, porque hizo esto, esto y esto’” indicó.



(Le recomendamos: Joven se fue de vacaciones con su novio y la echaron de la casa).

Sus últimas fotos

Andrea Valdiri encendió las redes sociales hace unos días luego de que subió unas sugestivas fotos a su cuenta de Instagram.



“Dame mas lana, lana sube y lana baja qué es” escribió la bailarina en la descripción de su publicación. Entre las imágenes se puede observar a la misma usando trajes cortos donde deja ver su figura.



Los comentarios alabaron el físico de la mujer de 30 años que se ha caracterizado por mantenerse en forma.

Más noticias

Kim Kardashian a pleito legal con un spa por infringir derechos marcarios

Carmen Villalobos: ¿por qué le gusta trabajar solo con mujeres?

Marbelle y Daniel Quintero, alcalde de Medellín, tuvieron un encontrón

Así reaccionó Ryan Castro al conocer Nueva York y compartir con J Balvin

Aida Victoria Merlano habla de la elección de Gustavo Petro como Presidente