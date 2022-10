El disgusto entre las influenciadoras y empresarias Andrea Valdiri y Epa Colombia tiene un nuevo episodio. Desde viajes y regalos compartieron en tiempos pasados, pero todo tomó un giro radical cuando Valdiri se casó con Felipe Saruma.

A la boda, celebrada por todo lo alto, la barranquillera invitó a un selecto grupo de personalidades, entre las que se encontraba Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia. Sin embargo, la bogotana llegó acompañada por su actual novia Karol Samantha y, según ha trascendido, eso incomodó a la anfitriona.



“No me volvió a hablar desde que pasó lo del matrimonio”, expresó Epa en una reciente entrevista con Dímelo King -creador de contenido-. “Yo sé que uno se equivoca como todo ser humano, pero fue una confusión”.

Tras ser cuestionada sobre qué ocurrió, la empresaria de ‘keratinas’ aseguró que había recibido dos invitaciones para la boda, pero al llegar el equipo de logística le indicó que en realidad solo podía ingresar ella.



“Si hubiera dicho un cupo, yo hubiera ido sola. Me acerqué y apareció Katherine Peláez, como siempre toda lambona diciéndole (a Valdiri) cosas que no eran”, agregó.

Según su relato, la barranquillera se enfureció y desde aquel momento decidió cortar comunicación: “Siempre le escribo, si me equivoqué, que me dé una oportunidad. Yo soy una muy buena amiga porque soy una mujer increíble, ella lo sabe perfectamente. Un error tan pequeño no puede dañar una amistad como esa”.



Epa se sintió mal por la situación, por lo que “no duró ni diez minutos en la fiesta”. Incluso, todavía se siente avergonzada por lo sucedido y ha buscado una respuesta de Valdiri. No obstante, dice, ella ha ignorado sus mensajes y llamadas.

“Tengo fe de que me va a contestar”, concluyó.

‘Gozaste, hiciste tu show’: Andrea Valdiri

La también bailarina, con más de ocho millones de seguidores en la red social Instagram, arremetió contra Epa luego de conocer sus declaraciones en la entrevista citada.



Primero, Valdiri compartió un video en el que se observa a Barrera bailando muy emocionada junto a un hombre. “Gozaste, hiciste tu show y solo duraste ‘10 minutos’ con tu novia acompañándote dentro del matrimonio”, escribió.

Mediante sus historias de Instagram, la influenciadora describió el comportamiento, al parecer, de la bogotana: “El verdadero amigo cuando ve un solo cupo en la tarjeta no exige ni hace show delante de todos los invitados porque sabe que ese momento era muy íntimo”.



“Mis amigos de verdad no vienen después de muchos meses a sacar los trapitos al aire. (…) Que te quede claro que ya no me interesa tu amistad”, sentenció al tiempo que calificó lo dicho por Epa como “falsedades”.

Valdiri también exhibió chats con la empresaria, en los cuales le recuerda que solo tenía un cupo para su esperada boda. “Querías llevar a un amigo, luego a tu novia y se te dijo que no”, añadió.



Por último, aseveró que ha cambiado su círculo de amistades desde que contrajo matrimonio, pues se siente más madura: “Cuando tengo una amistad, no la tengo por interés. (…) No me hagas quedar mal porque simplemente te di lo mejor de mí”.

Epa Colombia se mantiene en silencio frente a las acusaciones.

