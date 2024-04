Andrea Valdiri está buscando al padre de su próximo hijo: 'La oportunidad de tu vida'

ndrea Valdiri es una de las figuras de redes sociales que más da de qué hablar, ya sea por sus relaciones amorosas o por su estilo de vida que no duda en presumir a través de Instagram. En noviembre del 2023, la ‘influencer’ dio a conocer que se separó legalmente de Felipe Saruma, luego de año y medio de matrimonio, sin embargo, en ese momento ni ella ni el santandereano dieron detalles de por qué tomaron la radical decisión. es una de las figuras de redes sociales que más da de qué hablar, ya sea por sus relaciones amorosas o por su estilo de vida que no duda en presumir a través de Instagram. En noviembre del 2023,, luego de año y medio de matrimonio, sin embargo, en ese momento ni ella ni el santandereano dieron detalles de por qué tomaron la radical decisión.

Hasta el momento, no se conoce que ‘La Valdiri’ se encuentre en nueva relación, lo que sí se ha visto por medio de sus publicaciones es que la creadora de contenido ha dedicado tiempo a estar más cerca de sus hijas, Isabella y Adhara.

Su primogénita cumplió años en marzo y como regalo, Andrea la llevó de viaje a Europa; en el perfil de Instagram de Isabella se ve su visita al Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, España.

Igualmente, la adolescente se hizo un radical cambio de ‘look’ que generó toda clase de reacciones como: “Ella es como una mini Kendall Jenner linda, inteligente con porte y clase”, “¡Qué bella estás!”, “Esa niña tiene que ser modelo o algo así, es hermosa” y “Qué pelo tan divino”.

Andrea Valdiri dice que quiere tener más hijos

En Semana Santa, se vio que Andrea Valdiri ofreció una reunión en su lujosa casa para los hijos de sus empleadas y, por supuesto, para Isabella y Adhara.

En medio de la emoción, la mujer, de 32 años, compartió un video a través de las historias de su perfil de Instagram para decir que le gustaría tener más hijos, incluso, que el número llegue a ser casi como el de un equipo de fútbol.

“Hoy me di cuenta, hermana, que quiero ser madre de cinco 'pelaos'”, dijo Andrea. “Tú te imaginas que en mi próximo embarazo sean mellos, yo quiero el equipo de fútbol”, agregó.

Seguidamente, hizo una invitación: “Hoy me di cuenta de que soy mejor mamá que nunca, yo la doy toda. Esta es la oportunidad de tu vida, piénsalo, hombre que me está viendo, pásame el DM”.

Y no dudó en aseverar que este llamado no es por dinero: “Por plata no es porque para eso camello y soy poderosa, yo nunca he pedido plata. Y por madre y crianza tampoco porque yo la doy toda. Tengo unos valores espectaculares para criar a mis hijas”.

“Es la oportunidad de tu vida, ¿quién se postula? Escríbeme bebé, aquí te espero. Un hijo mío, bello, espectacular, tengo ese vientre maravilloso, salen lindos, el 'pelao' sale completo”, finalizó.

KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

