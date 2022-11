Andrea Valdiri es, hoy por hoy, una de las creadoras de contenido y modelos más reconocidas del país. Fue señora Colombia en 2015 y desde entonces su fama empezó a crecer exponencialmente en las redes sociales; hoy se encuentra casada con el también influencer Felipe Saruma, quien ha tomado el rol de padre de las hijas de la barranquillera.



Recientemente, la bailarina le contó a sus más de 8 millones de seguidores la tristeza que sintió al conocer la noticia de que una de sus mascotas, Jack, falleció a causa de una fuerte enfermedad que lo venía agobiando hace algunos meses.

Todo parece indicar que en la mañana de este miércoles la familia Valdiri le dio el último adiós al cachorro, por lo que conmocionó de gran manera a la creadora de contenido, quien expresó “ que le ha dado muy duro” la noticia.



“No sé ustedes, pero yo amaba a mi perro, no sabía que la muerte de un perrito me iba a colocar así tan sentimental, ¡Uhsss! me pegó, pero durísimo”, expresó la empresaria en medio de lágrimas.



Según se pudo escuchar en varios de los clips previos compartidos por Valdiri, se puede escuchar a los veterinarios diagnosticando una piodermia por bacterias, una condición que se da principalmente en la piel de los caninos y que puede llegar afectar notoriamente el sistema inmunológico si no se trata a tiempo.



