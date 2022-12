La creadora de contenido y bailarina Andrea Valdiri normalmente suele ser muy activa en sus redes sociales y le muestra a sus más de 8 millones de seguidores momentos de su vida diaria los cuales comparte con sus familiares y amigos.

En esta ocasión, Valdiri mostró cómo fue su celebración del día de las velitas, una noche tradicional en las festividades navideñas del país. En sus ‘Instastores’ la influenciadora mostró que realizó una fiesta en la que estaban su esposo, Felipe Saruma, sus hijas Isabela y Adhara, sus familiares y amigos.



Asimismo, se evidenció que la rumba inició desde la noche y terminó en la madrugada del jueves 8 de diciembre. Valdiri comentó que después de la fiesta no había podido dormir bien y que el guayabo le dio ganas fue de limpiar la casa, “el guayabo lo hago trapeando, barriendo y haciendo limpieza”, comentó.

Por esta razón, varios de sus seguidores le comentaron que fuera a descansar en su cama. Sin embargo, la barranquillera bromeando comentó que esto era imposible y hasta dijo que por esta situación muchos matrimonios se han acabado.



“Todo el mundo dizque Valdiri vete a acostar, niña, ve y descansas, busca a Saru… Es que los matrimonios… por eso, por eso es por lo que los matrimonios se acaban. No, mari**, me quedo en la sala durmiendo, por esa mon**” expresó la famosa colombiana.

En el corto clip se puede evidenciar que su pareja está dormida en la cama, sin embargo, se puede escuchar sus fuertes ronquidos, por lo que Andrea prefirió dormir en la sala.



La confesión de la ‘influencer’ desató risas entre sus seguidores, quienes bromearon sobre los ronquidos de Felipe Saruma.



“Mándalo a operar para que deje de roncar”, “Muévelo tal vez está mal ubicado”, “¿Tan joven y roncando? llévelo a él médico más bien”, son algunos de los comentarios de la publicación.



Es importante mencionar, que la pareja actualmente se encuentra muy feliz y han demostrado que su relación es muy sólida y que les esperan muchos años por delante.

