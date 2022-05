Este viernes la empresaria Andrea Valdiri fue victima de un ataque cuando se movilizaba por la vía San Onofre-Cartagena, en su camioneta.



La mujer dio a conocer, a través de sus redes sociales, que le dispararon, pero, por fortuna, ningún proyectil afectó su integridad.

"Me pegaron un tiro y quedó en el computador. Entró por la puerta y rozó por mi pierna", relató Valdiri.



Tras el atentado, la creadora de contenido entregó un parte de tranquilidad a sus seguidores, pues llegó a su destino escoltada por la policía de la región.

Este sábado, Andrea explicó en sus historias de Instagram que ya se están investigando a algunas personas, pues, al parecer, no se trató de un atentado aislado, sino intencional.



Declaración de Andrea Valdiri sobre el atentado en su contra. Foto: Instagram: @andreavaldiririsos

"Entre cielo y tierra no hay nada oculto, hay personas que están siendo investigadas en estos momentos para confirmar que no fue algo al azar... Se creían que no me iba a dar cuenta que hicieron llamadas para averiguar todos mis movimientos y aprovecharse del caos; recueda que hasta para ser malo hay que ser inteligente", escribió Valdiri.



Por su parte, su esposo Felipe Saruma, contó a sus seguidores que están sanos y salvos y recalcó que se adelantan las investigaciones de lo ocurrido.



"Hay una investigación detrás de esto y no sabemos quiénes son los responsables. Es muy atrevido de nuestra parte y de los medios que salgan a culpar a cierta organización o a cierta cosa que esté pasando en el país", explicó Saruma.



En su opinión, hay delincuentes que se aprovechan del contexto colombiano para hacer de las suyas.



"Yo siento que, en este momento, cuando pasan este tipo de cosas en Colombia, estos revuelos, hay delincuentes que se aprovechan de eso para así como que saldar la culpa, pero bueno, ya hay una investigación... Vamos con toda la actitud", concluyó el 'influencer'.



(¿Nos lee desde la App? Encuentre el video aquí).

