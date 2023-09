Andrea Valdiri y Felipe Saruma es una pareja de creadores de contenido que se destacan por ser una de las parejas más visibles y estables en el mundo de las celebridades del mundo digital.



La pareja se casó hace un año, después de recorrer un largo camino de noviazgo entre los dos, cuya conexión empezó como algo exclusivamente laboral, transformándose con el tiempo en una relación de pareja.

Esto empezó cuando los dos se unieron para trabajar con el fin de producir contenido audiovisual de tipo cómico para redes sociales. En ese momento, Valdiri estaba vinculada amorosamente con el cantante Lowe León, y Saruma estaba enfocado en sus proyectos profesionales, cuyos objetivos coincidían con los de la barranquillera.



Cuando la relación de Valdiri terminó, a la vez que estaba embarazada, Felipe Saruma se convirtió en el apoyo incondicional, en el momento tan difícil que estaba pasando su compañera de trabajo.



Desde que la hija de Valdiri nació, el influencer de Santander demostró que estaba dispuesto a asumir el rol de padre de Adhara. Esto convenció a la creadora de contenido de casarse con el que considera que es el amor de su vida, y en abril de 2022 contrajeron matrimonio en Barranquilla.

Lo que más se destacó de la boda fue el lujoso anillo de bodas que le obsequiaron a Andrea Valdiri, pues está bañado en oro con una piedra preciosa. Sin embargo, con el tiempo, seguidores de ambos líderes digitales, se percataron de que Valdiri no llevaba el anillo de bodas, generando todo tipo de rumores y sospechas sobre si estaba pasando por una crisis.



Por ello, la barranquillera salió a aclarar la situación de manera inmediata, asegurando que no lo estaba utilizando porque bajó de peso y la joya le quedaba demasiado grande. Para demostrar que decía la verdad, la youtuber, a través de un video, mostró en forma de broma lo grande que le quedaba el anillo, además de asegurar que iba a mandar a ajustar el anillo.



La influencer aseguró que su matrimonio está más firme que nunca y que no hay motivos para separarse o creer que están en una crisis de pareja, afirmando en su cuenta de Instagram:

“Miren este pepón diamantón espectacular. Pero cuando me adelgacé machi, adivinen, esto me quedó súper grande y quiero que lo miren. Tengo un tronco de hueco y es más, me cabe otro dedo. Entonces hay que mandarlo a arreglar machi, esa fue la adelgazada tan berraca que me pegué que se me sale y para no perderlo yo lo guardé, pero es divino”.

