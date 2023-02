Andrea Valdiri y Felipe Saruma son una de las parejas más admiradas por sus seguidores por la complicidad que tienen entre ellos dos. Además, en redes sociales suelen mostrar que son muy unidos y se apoyan en las buenas y en las malas.

En las últimas horas, la barranquillera ha sorprendido a sus seguidores al enseñarles cómo logró transformar la ropa de su esposo en unos conjuntos muy bonitos para ella. En sus historias de Instagram, red social donde acumula más de ocho millones de seguidores, mostró cómo hizo dos looks con las prendas de vestir de Saruma.



“Hoy voy a coger una prenda de mi marido porque muchas veces nos quedamos en la casa del esposo, del novio y no tenemos que ponernos porque nos quedamos todo el fin de semana con ellos. Voy a enseñarle a las mujeres que con una prenda de hombre se puede hacer un super outfit”, comenzó diciendo Valdiri.



(Lea también: ¡Colombia presente! Blessed cantará en el Super Bowl LVII).



Sin embargo, los planes de Andrea sorprendieron a Felipe, pues parecía como si apenas se enterará de lo que iba hacer su esposa. “No, espere, ¿cómo así?, expresó.



Asimismo, añadió: “¿Y usted por qué no coge sus cosas y lo hace con lo suyo? ¿Por qué tiene que coger lo mío? Artista resultó la señora. No tenían otro videíto qué hacer que coger mi ropa”.

A pesar del comentario del bumangués, Andrea decidió hacer caso omiso y escogió un buzo, sin estrenar, y una camiseta estampada, la cual era una de las favoritas del creador de contenido. Luego, la ‘influencer’ mostró su faceta de diseñadora y empezó a cortar las prendas para convertirlas en faldas y blusas cortas.



(No deje de leer: 'Día a Día' se quedará sin integrante de su equipo: presentadoras la despiden).



Horas después, Andrea Valdiri subió otros videos en los que se veía claramente disgustado a Saruma.



“Coshi no me habla, coshi, amor, pero fueron los más baratitos ¿por qué no me hablas?”, mientras tanto se podía ver de espaldas en la cama a Felipe, y muy serio le contestó: “No es el valor sino lo que a mí me gustaban, le voy a coger todo ese clóset cuando haga mis videos”.



Estos clips han sido reposteados por varias cuentas de entretenimiento y ahí algunos internautas han comentado que ojalá sus novias no hagan lo mismo. “Tras que no tengo ropa, le das ideas”, “¡Ay Dios! que a mi novia no se le ocurra hacer eso. Porque yo con 3 camisetas y que me dañe 2 me deja es embola”, se lee en los comentarios.

DANIELA LARRARTE ASAAD

Redacción Tendencias

Más noticias

¿Thalía y su esposo nunca han dormido juntos?: esto dice exempleada

¿Daniela Álvarez y Daniel Arenas terminaron? Hay rumores de posible separación

Los mejores memes tras el anuncio de ‘Toy Story 5’ por parte de Disney