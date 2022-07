Andrea Valdiri y Felipe Saruma se casaron el pasado mes de abril en una ceremonia privada en Barranquilla. La pareja de influenciadores suele compartir detalles de su relación en redes sociales.



Saruma se encuentra realizando un podcast en su canal de Youtube con algunos invitados de la farándula nacional. Desde que fue el turno de su esposa, han estado revelando más detalles de la vida íntima de ambos.



En el último episodio, Andrea Valdiri se confesó y habló de lo que no le gusta del bumangués. Según la bailarina, su pareja es una persona estricta y rígida con su trabajo. Mientras que ella, se siente más cómoda con la desorganización.



“Es tan estricto. Yo trabajo en el desorden, yo trabajo en el caos. Se me hacía tan difícil la manera en que él decía: ‘repite, repite, repite’. Y yo decía: ‘este.. me tiene aburrido con el repite’” explicó.



Según la creadora de contenido, poco a poco ambos han aprendido a trabajar juntos. Pero lo más complicado sigue siendo la planificación de tareas y los estilos diferentes de cada uno.



Además del ámbito laboral, Andrea Valdiri contó que al inicio de su relación tuvieron problemas porque Felipe Saruma podía ser una persona muy cerrada. Señaló que rápidamente el joven aprendió a mejorar esta parte de sí mismo.



“Yo le decía: ‘mira, aquí no es así, vamos a compartir’. Entonces yo siento que cuando él aprendió eso, a que yo no le iba a arrancar nada de él, ni él me iba a arrancar nada de mí, entendimos que éramos el equipo perfecto” concluyó la barranquillera.



Sus inicios

En uno de los episodios pasados del podcast, Saruma interrogó a su esposa sobre el comienzo de la relación. El bumangués le preguntó en qué momento sintió atracción por él.



Con su estilo característico, Andrea Valdiri se confesó sobre los primeros sentimientos que tuvo por su pareja. Para ella, lo más representativo fue el trato que le daba.



“Cuando me echaban piropos y me decías: ‘Andre, te ves tan linda embarazada’... Me llevaba flores. Me decía ‘vamos para que te desestreses, viajemos’. Me llevaba hasta a rumbear... chévere porque fue un complot” expresó Valdiri.



Añadió que en un inicio la diferencia de edad fue una de las cuestiones que los apartó. Los esposos se llevan siete años de diferencia y cuando empezaron a salir, Saruma apenas tenía 22.



“Fuimos mejores amigos, yo a Saru le conté quiénes eran mis pollos, con quién no, con quién me hablaba. Él sabía todo, era como muy amigo... por eso le contaba todo y él me contaba todo a mí... nunca me imaginé que me iba a casar con Saru” manifestó.



La pareja lleva más de tres meses de matrimonio y viven juntos con las dos hijas de la bailarina, Isabella y Adhara.

