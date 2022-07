Andrea Valdiri y Felipe Saruma se volvieron una de las parejas del mundo del espectáculo más conocidas del país. Ambos contrajeron matrimonio el pasado mes de abril en una boda privada que se llevó a cabo en Barranquilla.



Desde entonces han estado compartiendo en sus redes sociales detalles de su relación y sobre los proyectos laborales que ambos están construyendo juntos, entre ellos, colaboraciones para la realización de videos en las distintas plataformas digitales.

La pareja se casó el 16 de abril de 2022. Foto: Instagram: @andreavaldirisos

Actualmente, la pareja está siendo tendencia en redes sociales, luego de que la modelo mostrará en su perfil personal de Instagram como su esposo puso a uno de sus colaboradores a realizar una maniobra un tanto riesgosa para poder grabar una de las escenas de su nuevo trabajo audiovisual.



Esto provocó que la modelo se sintiera orgullosa del trabajo de Saruma y del empeño que demuestra en cada una de las ideas que quiere plasmar en sus producciones.



“Estoy intentando dormir desde las seis de la mañana y Felipe tirando a los pelaos desde el segundo piso. Ni Netflix se atrevió a tanto, él y los inventos de sus vídeos”, comentó Valdiri.



“Una ARL por favor para esos pobres jóvenes ¡Que esto, ustedes que están pensando de la vida! Ni Netflix, para eso existen efectos muchachos”, agregó mientras se reía de la situación.

Valdiri se siente orgullosa del trabajo de Saruma

Ya lo había dicho durante el podcast de Felipe Saruma cuando Valdiri fue la invitada de honor al programa: su marido es un adicto al trabajo y eso es una de las cosas que no le gustaban de él. Sin embargo, en su más recientes historias de Instagram se mostró orgullosa del empeño del bumangués al realizar sus producciones.

“Ellos son unos niños juiciosos. Amorcito tu sabes que tu eres el mejor creador de contenido, mira ese equipazo, estos manes le meten el alma y el poder, creatividad al cien”, comentó la barranquillera.



“Esto es lo que hay que aplaudir y no las polémicas. Hoy quiero felicitar a mi querido marido porque en Colombia se atreven a decir que no hay creadores de contenido ¡Un momentico! Que aquí lo que hay es talento”, agregó.



También le envió un mensaje a sus detractores que constantemente han estado criticando el matrimonio de estas celebridades digitales.



“Esto es un esfuerzo grande que muchos no ven. Hazlo tú que criticas tanto, esto no es fácil. Son poquitos los influencer que le meten el alma, el poder y el billete porque uno tiene que invertirle a su trabajo”, concluyó.



