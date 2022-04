Con invitados del mundo de la farándula como Daneydi Barreira, 'Epa Colombia', Valentina Ruiz, ‘La Jesu’ y el cantante de champeta Mr. Black, la boda de los creadores de contenido Andrea Valdiri y Felipe Saruma ha despertado diferentes reacciones en redes sociales. Una de las cosas que más llamó la atención de los internautas fue el enorme pastel para más de 200 personas.



Con más de dos metros de altura, la torta fue uno de los atractivos más visibles de la boda porque, a pesar de que comieron todos los 200 invitados, sobró una gran cantidad del bizcocho. Por eso, para terminar de repartir el pastel, la pareja decidió enviar porciones de torta envueltas en plástico a la casa de sus invitados.



En un video Instagram se puede escuchar a la barranquillera diciendo entre risas “No puede ser. Dos años comiendo pudín, señores. Esto no puede ser, ¿y ahora qué vamos a hacer?”.





Además de eso, como recuerdo de su boda, la pareja entregó a cada invitado un iPhone 11 y una moneda de oro de 18 quilates con la fecha de la boda grabada, y a los meseros les regalaron tablets, televisores y celulares. En una entrevista que hizo con 'El Espectador' la influenciadora barranquillera afirmó que es "una mujer muy agradecida y a la gente que me ayuda les doy la posibilidad de compartir mis alegrías”.

Durante el desarrollo de la ceremonia y celebración de su lujosa boda, Andrea Valdiri lució tres vestidos en distintos momentos, todos fueron diseñados sobre pedido por Armando Amaya, quien en otras ocasiones ya ha vestido a Valdiri.



La que muchos han llamado 'La boda del año' también ha recibido varias críticas por la diferencia de edad entre la pareja. Andrea Valdiri tiene 30 años de edad, es decir que le lleva siete años a su esposo Felipe Saruma, de 23 años. Sin embargo, la barranquillera no se ha dejado amilanar por estos comentarios y, de hecho, ha bromeado sobre ellos diciendo que se mantenía bella y veía la vida "color de rosa" gracias al colágeno de su esposo, en un video de Instagram afirmaba "¡que vivan los pollos!".

Andrea Valdiri y Felipe Saruma

Los rumores del inicio de una relación amorosa entre los hoy esposo iniciaron después del breve romance de poco más de tres meses de Valdiri con el cantante Lowe León, con quien terminó a finales del 2020 mientras estaba embarazada de su segunda hija Adhara.



Los internautas empezaron a dudar de la naturaleza de la relación entre la bailarina barranquillera y Saruma porque constantemente se les veía juntos en eventos públicos, incluso, el creador de contenido santandereano llevó flores a Valdiri una vez esta salió de una intervención estética.



Saruma y Valdiri no hicieron un anuncio público afirmando directamente ser pareja, sin embargo, sí se mostraban como una a través de sus redes sociales. La relación fue confirmada a finales del 2021 en un video en donde se ve a Andrea llamando "suegros" a los padres de Felipe.

