Andrea Valdiri es una de las creadoras de contenido más famosas de Colombia. Su legado como exseñorita Colombia impulsó su imagen ante los medios para luego posicionarse como una de las bailarinas y modelos con más seguidores en las redes sociales con más de 8.7 millonones en Instagram.



Y es que a pesar de que los videos le han dado una vida llena de comodidades y lujos, ‘la Valdiri’ ha manifestado que le faltaba cumplir un objetivo de vida que se había planteado durante mucho tiempo: ser presentadora.



Pues bien, parece que el momento de brillar en la pantalla chica llegó y ahora será elegida como una de las presentadoras de los premios ‘Latin Plug’ que se llevarán a cabo el próximo 9 de noviembre en el teatro United Palace de Nueva York.

“Estoy super feliz, mérenme los ojos, brillantes, machi. Siempre que después de una tormenta, viene la calma con bendiciones. Fíjense que hace dos años yo aparecí en el Time Square, en las pantallas de Latin Plug que es una empresa maravillosa y me han apoyado varias veces”, mencionó la influencer.



“Y este año tenían convocadas a varias presentadoras y obviamente tenían que elegir. Imagínense que con el apoyo de ustedes, ellos me tuvieron en cuenta y este año voy a presentar. Soy la presentadora oficial, la voy a dar toda. Estoy super feliz porque de verdad que no es tarde, machi, y ese apoyo bonito de ustedes y que valoren el esfuerzo que hago cada día”, agregó.



Este galardón se le hace entrega a las grandes personalidades del entretenimiento latinoamericano por su trabajo realizado durante el año. Entre los invitados están figuras de las redes sociales, la televisión, el cine, los podcasts y la música.



“Latin Plug, sigue reconociendo los grandes logros de todos nuestros artistas, aquellos que de alguna u otra manera nos influencian positivamente. Me mantiene motivado poder destacar las victorias de los demás, aquellos que luchan día a día por progresar constantemente y que tienen claro cuál es su objetivo, y es seguir avanzando hacia sus sueños más grandes. Por eso estos premios los hicimos con un solo fin, exaltar y agradecer.” Expresó Mauricio Vega, CEO Latin Plug a ‘Univisión’.



Entre las categorías que se pueden encontrar dentro de la gala se encuentran: “Artista Revelación” , “Actor del año”, “Actriz del año”, “Manager Artístico del año”, “Productor musical”, “Artista musical del año”, “Creador de contenido del año”, “Comunicador del año” y “DJ del año”.



