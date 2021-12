La muerte del estilista Mauricio Leal, junto a su madre Marleny Hernández, en noviembre, todavía genera más preguntas que respuestas. Los cuerpos, hallados en su casa en La Calera, habrían sido violentados hasta causarles la muerte.

El mundo del entretenimiento sigue con nostalgia y tristeza por el fallecimiento de Leal. Varias personalidades como Lina Tejeiro, Claudia Bahamón, Lucia Aldana y demás manifestaron su dolor por la partida del estilista.



Entre ellas también se encuentra la ex Señorita Colombia Andrea Tovar, quien compartió con el Leal en su matrimonio, durante su participación en el concurso de belleza y otros momentos importantes de su vida.



La modelo le contó al programa 'Lo sé Todo' que no se hablaban todos los días pero sí eran muy cercanos. Incluso, alcanzó a conocer sus sueños y proyectos. Entre ellos uno que no alcanzó a cumplir. Tovar contó que Leal quería incursionar en el mundo de la música. Sin embargo, murió antes de poder consolidar sus metas en este campo.



La exreina contó que Leal alcanzó a lanzar un sencillo musical. “Un sueño que él realmente dejó a medias. […] Quería hacer aún más y todas las ganancias iban a ser para muchas fundaciones y una que él quería hacer”, aseguró.



Unos meses atrás, la presentadora Claudia Bahamón y amiga cercana de Leal contó que el estilista había pedido la ayuda de su esposo, Simón Brand, para incursionar en la música.

En esa misma publicación, compartió lo que sería el primer sencillo del estilista llamado 'Me verás volar'. "Sí, Maito, te vimos volar y ahora hasta lo más alto del cielo", escribió la presentadora de MasterChef.



Avances en la investigación

Las autoridades siguen investigando los sucesos que rodearon la muerte de Leal el pasado 22 de noviembre. En entrevista con Noticias RCN, el fiscal Francisco Barbosa señaló que la madre de Leal fue asesinada, "hay evidencia de que hubo una muerte violenta, un homicidio, hay una herida cortopunzante que le produjo la muerte", dijo.



Sobre Leal, el jefe del ente acusador aseguró: "Se evalúan las diferentes hipótesis pero presenta cuatro heridas cortopunzantes en el abdomen que le generaron la muerte".



Se sabe que en el sitio donde fueron hallados los cuerpos se encontró una carta, aparentemente escrita por Leal, en la que dice: “Los amo, perdóneme, no aguanto más, a mis sobrinos y hermano dejo todo, con todo mi amor, perdóname mamá, 11.24″, se lee.



Por ello, algunas hipótesis indican que podría tratarse de un suicidio.

