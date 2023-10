¿Andrea Serna no presentará la próxima temporada del 'Desafío The Box'?

Andrea Serna es uno de los rostros más reconocidos de la televisión en Colombia. Desde sus inicios en el canal 'RCN' los espectadores la recuerdan como una de las figuras más representativas de los programas de entretenimiento.



La presentadora ha sido anfitriona de varios shows: 'Factor X y XS', 'Protagonistas de nuestra tele', el concurso Nacional de Belleza y 'El Desafío', entre otros.

Tras 20 largos años de trayectoria con apariciones en distintos realitys, los colombianos ya están acostumbrados a escuchar su voz y verla conducir el panel de los mismos. Con su gran talento la caldense se ganado el corazón de los colombianos.



En su último trabajo como anfitriona del 'Desafío the Box', la modelo mantuvo la expectativa, tanto de los jugadores como de los televidentes sobre el rumbo que tendría el reality con sus retos y distintas reglas hasta la recta final.



Por ello, muchos creyeron que la verían como conductora del show en su próxima temporada, sin embargo, parece que Serna no será la presentadora de la nueva versión.

¿No estará cómo presentadora?

El pasado 20 de octubre, se estrenó el primer capítulo del 'Reto 3X Rexona Clinical by Desafío', una nueva versión de la competencia de rendimiento deportivo, organizada por Rexona y el canal 'Caracol'.



Allí se reunieron a 10 participantes de distintas temporadas para competir en las variadas y duras pruebas de resistencia, movimiento y estrategia, mientras luchan por conseguir un puesto en la final, donde los dos ganadores, un hombre y una mujer, se llevarán 20 millones de pesos, cada uno.



Madrid, Valkyria, Cifuentes, Naty Vargas, Camila López, Gago, Olímpico, Rapelo, Okendo y Criollos fueron los competidores elegidos para esta variante del 'Desafío'.

Aunque esta es una grata sorpresa para los fanáticos del reality, mientras esperan el regreso del próximo 'The Box', hubo un factor determinante que llamó la atención de esta nueva versión.



La misteriosa ausencia de Andrea Serna, que no estuvo en la primera emisión del show para darle la bienvenida a los jugadores al campo de batalla y explicar los retos como tiene acostumbrados a los televidentes, suscitó los rumores de un posible retiro de la conducción del mismo.



En su lugar, la presentación fue hecha por 'Titania', una Inteligencia Artificial que se encargó de recibir a los participantes en la zona de juego, desde la comodidad de la pantalla.



“Bienvenidos al 'Reto3X by Desafío', hoy se enfrentarán a retos extremos y pondrán a prueba sus habilidades y destrezas. Ustedes son los primeros 10 exdesafiantes escogidos por sus habilidades únicas para enfrentar los límites en retos de calor, estrés y movimiento. En cada uno de ellos tendremos eliminaciones hasta que solo dos sean los ganadores”, afirmó la IA durante el estreno.

Aunque no hay una confirmación sobre el retiro de Serna del 'Desafío The Box', al parecer la conducción estará a cargo de la tecnología y el presentador Diego Sáenz, quien entrevisto a los participantes después de cada reto, lo que parece indicar que la modelo no estará por el momento, al menos en esta nueva y rápida versión.





NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

