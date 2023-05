El programa de supervivencia 'El Desafío The Box' es uno de los realities más famosos de la televisión colombiana por su llamativa trama cargada de retos, experiencias y dramas.

El éxito de esta edición no pasó desapercibida por los productores de Caracol Televisión, quienes aprovecharon la oportunidad para sacar su tradicional parodia del 'Desafío' en el programa de fines de semana 'Sábados Felices'.

A través de las redes sociales del programa de comedia, se compartió el lanzamiento oficial del ‘Desatino pa' vos 2023', un formato humorístico que se estrenó el pasado sábado 27 de mayo.

En la publicación, se conoció que la actriz y humorista Alexandra Restrepo es la persona encargada de dar vida a la presentadora Andrea Serna en el 'sketch' producido por el programa de comedia.

(Le recomendamos: Andrea Serna: así se veía antes de saltar a la fama).

Ante esto, Andrea Serna respondió desde su cuenta personal de Instagram sobre la parodia. Allí reconoció el papel de Restrepo y la felicitó por su actuación.



"Alexandra Restrepo, me encanta verme reflejada en ti", escribió la presentadora sobre la actriz, quien da vida a su personaje en el 'reality'.

La parodia se ha destacado por su manera irónica de abordar a los participantes, los escenarios y las pruebas. Por ejemplo, los equipos que compiten en el 'Desatino pa' vos' son Solfa, Diera, Drama y Alega (Alpha, Beta, Gama y Omega).

También, 'Black' es personificado por Miguel Ángel Álvarez, quien da vida a 'White'. Además, Gema, una de las participantes más habladas de esta edición es conocida como 'Yema'.

(A continuación: Desafío 'The Box': Gema busca ser la campeona por encima de todo).

Alexandra Restrepo habla sobre su situación anímica



La humorista fue invitada al matutino 'Día a Día', en el que confesó que su situación "no es la mejor" y que sufre de "ataques nerviosos muy fuertes" por diversos factores que afectan su actitud.



En una entrevista, la actriz conocida por sus personajes en 'Sábados Felices' reveló que durante algunos años padeció de síntomas como tembladera, dolor de piel y "ataques nerviosos".

(También puede leer: 'Desafío The Box': estos son los ganadores de la versión de 2021).

"Uno se hace daño, pero no se imagina el daño que hace a los seres queridos al verlo así. Yo no quiero imaginarme lo que ha sufrido mi hija, mi marido y mi familia (...) viéndome, no sé cómo, porque les repito uno no sabe cómo se ve", expresó al matutino.



La antioqueña, de 52 años, insistió en la necesidad de buscar apoyo especializado para afrontar estos eventos de la mejor manera y no dejarse llevar por las emociones.

Alexandra Restrepo, conmovida, se sinceró en 'Día a día' sobre su situación anímica pic.twitter.com/Qko6UNcCpN — Ana (@PuraCensura) February 1, 2023

Colombia celebra el Día de la Madre con Andrea Serna

Más noticias en EL TIEMPO

'El Desafío': momentos inolvidables en sus 18 años de recorrido

'MasterChef Celebrity 2023': participantes, fecha de estreno y cómo ver el 'reality'

La fortuna que se lleva Juan del Mar por ganar ‘Survivor’ La Isla de los Famosos 2023

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO