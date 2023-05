Andrea Serna es una de las presentadoras más queridas de la pantalla chica colombiana. Como conductora de programas como 'El desafío The Box', y el 'Factor X' se ha ganado el corazón de los televidentes.



Es por eso que en redes sociales, la modelo suele compartir con sus seguidores anécdotas y fragmentos de su día a día.



Una de las que historias más ha llamado la atención últimamente es una que involucra a un galán de telenovela: Sebastián Martínez.



"La atorada, con un sorbo de agua, en la que el queridísimo Sebastián Martínez tuvo que intervenir para "salvarme", así describe Serna el suceso.

En un video, publicado en su cuenta de TikTok, la presentadora cuenta que fue una situación de riesgo y que realmente "la vio negra".



Arranca su relato diciendo que ambos coincidieron en un evento de Samsumg, una velada muy elegante en la que compartían con directivos de la marca y otras personalidades. En la cena, los colombianos compartieron mesa.



"Sebastián empieza a echar un cuento, él es de las personas más graciosas que yo conozco. Él le pone la chispa a todo y en la mesa éramos todos con ataque de risa. Pasa el tiempo y empezamos a comer. Me tomo un sorbito de agua y él hace un comentario que activa eso de lo que estábamos riendo y me queda ahí", narra Serna.



Añade que le quedó en la garganta una burbuja de agua, que le impedía respirar. "Se me fue por el camino viejo, pero destacado y lleno de piedras", dice ahora entre risas.



Sin embargo, en ese momento sintió temor porque no quería hacer una escena en el evento llamando la atención de todos, pero estaba pasando por un mal rato.



"Yo vestida de Pepa Pombo, en una mesa, esperando que el sorbito pasara. No me pasó, entonces me fui a un pasillo y Sebastián se viene detrás de mí a auxiliarme. Ya sola empiezo a calmarme y él me empieza a dar palmaditas en la espalda y de tanto intentarlo lo logró", cuenta la caldense a su equipo del Desafío y a sus seguidores.



"Ay Dios, pensé que era la única que me pasaban ese tipo de cosas. Aparte que la formalidad del evento lo vuelve peor. Qué buen amigo Sebastián", "Es horrible sentir que no se puede respirar", "Eres la chica de las atoradas, ten cuidado", son algunos de los comentarios que le han dejado a la presentadora en el video.

