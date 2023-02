Andrea Serna es una de las presentadoras más queridas del país, pues ha participado en proyectos como ‘Factor x’, ‘El Desafío’, ‘Protagonistas de nuestra tele’, entre otras. La famosa colombiana suele ser muy sincera con sus seguidores y les mostró la cicatriz que tiene por una cirugía que le cambio la vida.

Hace más de 6 años, Serna tuvo que realizarse un procedimiento quirúrgico en la parte del cuello por unos problemas que tenía con su tiroides.



“Me hicieron una resonancia que no tenía nada que ver con eso, sino con la columna y un dolor de cuello que me acompañaba en ese entonces, encontramos un par de nódulos. Los estuvimos chequeando con juicio durante un par de años hasta que, por sus cambios, ya era necesario sacarlos con tiroides y todo”, reveló la presentadora hace unos años.



(No deje de leer: Selena Gomez defiende a Taylor Swift de los ataques de Hailey Bieber).

Recientemente, Serna en su cuenta de Instagram realizó una actividad de ‘preguntas y respuestas’. Varios internautas aprovecharon esta oportunidad y la cuestionaron sobre su cicatriz.



“Qué usaste en tu cicatriz cuando te operaron”, fue lo que le preguntó uno de sus seguidores y como respuesta la presentadora mostró una foto de cómo se ve actualmente su cuello. Además, reveló los cuidados que tuvo para que no le quedara visible la cicatriz.



“La cubrí durante 6 meses. Siempre tenía un micropore puesto. Después, cuando la destapé, me ponía bloqueador solar, siempre siempre, sobre la rayita”, empezó escribiendo Serna.



(Le puede interesar: Indignación: pasajero de vuelo pidió comida vegana y le dieron un banano).



Además, agregó que también se hacía masajes en la zona: “Masajear, al principio, cuando el médico les dé el go (la autorización), masajear la cicatriz, eso la adelgaza full. Me quedó muy bien, así luce 6 años más tarde”.

Facebook Twitter Linkedin

Serna tras su cirugía de tiroides debe tomarse unos medicamentos en ayunas todos los días. Foto: Instagram @andreasernafotos

Otro internauta aprovechó el momento y le preguntó a la famosa: “¿Eres buena madrugando o te da duro?”, Serna confesó que aunque está acostumbrada le es difícil levantarse temprano, pero lo debe de hacer porque necesita tomarse unos medicamentos en ayunas tras su cirugía de tiroides.



Reveló que su alarma suena a las 5:15 a.m., espera 45 minutos y comienza su jornada en el gimnasio.



“Yo como no tengo tiroides y tengo que tomarme en ayuna todos los días de mi vida la pastilla de reemplazo de las funciones de la tiroides, siempre tengo que poner la alarma media hora o cuarenta minutos antes de que empiece todo”, concluyó.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Cuando 'El Chavo' golpeó, en la vida real, al 'Señor Barriga' en plena grabación

Mamá de J Balvin habló de la tiradera de Residente contra su hijo

La extraña enfermedad en la piel por la que llaman 'Freddy Krueger' a una joven

Pueblo italiano está vendiendo casas por 1 euro