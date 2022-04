Este lunes empezó una nueva semana para el ‘Desafío The Box’ y llegó cargada de sorpresas para los televidentes y hasta para los mismos participantes.



Andrés Ossa, más conocido como ‘Ossa’, fue expulsado del reality debido a que incumplió una de las normas fundamentales del concurso al ocultar una proteína y un jugo, luego de haber perdido el Desafío de Sentencia y Hambre.

La encargada de dar la noticia fue la presentadora del programa, Andrea Serna, quien ingresó a la casa del equipo Gamma y descubrió la comida. Antes de salir se dirigió a dichos integrantes y les dijo: “Eso era todo, ya nos vemos”. Tras esos hechos, el competidor fue expulsado, un hecho que no había pasado desde 2015.

¿Qué dijo Andrea?

Ante los hechos, la icónica presentadora caldense se pronunció en su cuenta de Instagram acerca de lo que había pasado con el ex participante y la decisión que se tomó desde ‘El Desafío’.



“Pasando al lado personal, me entristece porque yo sé que para todos los desafiantes, para todos los atletas que están en un escenario como este, esto es un sueño y se lo han luchado y ha sido tremendamente difícil poder conseguir un cupo para estar acá. Entonces que pase eso es duro”, aseguró.

Andrea Serna se desahogó sobre la expulsión en el 'Desafío' pic.twitter.com/YUZ8uOqL0g — Ana (@PuraCensura) April 26, 2022

También afirmó que no tiene ningún cuestionamiento adicional sobre lo hecho por ‘Ossa’, puesto que eso no se había tratado de su forma de ser, sino del reglamento que maneja el juego y que se debe hacer cumplir.



“Esto no es un tema de que es buena o mala persona. Faltaría más. Simplemente es un tema de reglamento. Punto, dijo en sus redes.

Andrea Serna reveló que el antioqueño Andrés Ossa había roto las reglas. Foto: Caracol Televisión

Por su parte, el hombre dijo: “Es una situación muy compleja el aguantar hambre y estar bajo presión. No tomé las decisiones adecuadas en el momento que debía hacerlo. Me dejé llevar, me dejé tentar”.



Andrés Ossa se suma a la expulsión que tuvo Alejandro Herrera, el primer participante que sufrió estas consecuencias en toda la historia del concurso de entretenimiento en ‘El Desafío 2015: India, la Reencarnación’.

En esa ocasión, el fotógrafo le lanzó una silla a uno de sus compañeros, George Monty, y luego procedió a golpearlo en el rostro. Esto debido a que el periodista iba a hacer una crítica hacia como Herrera hacía las cosas dentro del programa.

