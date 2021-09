TBT: La foto que compartió Andrea Serna de cuando tenía 15 años

La presentadora Andrea Serna abrió el baúl de los recuerdos al mostrar una fotografía de su adolescencia. Tenía 15 años, pero lucía algo diferente.



(Lea también: Ellos son los hermanos de Andrea Serna).

A través de sus redes sociales, Andrea realizó una dinámica son sus seguidores. “Hoy: una foto de…”, escribió en Instagram.

Los internautas le solicitaron varias imágenes, pero una llamó la atención. “En tus 15 años”, le escribió alguien.



Ante eso, la presentadora publicó una imagen a blanco y negro de su adolescencia. Algunos se llevaron una sorpresa al ver que por aquellos años contaba con unas cejas más pobladas, capul y una melena corta.

Esta no es la única vez que se han divulgado imágenes de su pasado. De hecho, hace varios meses estuvo en charla con ‘Bravíssimo’ del canal ‘Citytv’. Allí se conoció una fotografía de sus desfiles como modelo en Cali. Vale la pena recordar que Andrea desde muy pequeña exploró ese mundo.

Se vinculó desde su adolescencia la modelaje. Participó en pasarelas en Cali. Foto: YouTube - Bravíssmo

“Estaba peladita, peladita, en esa foto tenía unos 17 o 18 años”.



A Serna, según su mamá, le gustaba desde niña ponerse accesorios y posar para las fotos.



“Cuando preguntan si yo quería hacer las cosas que hago hoy en día, yo les digo ‘no, no tengo el recuerdo’. Cuando digo eso, mi mamá me saca las fotos y me dice ‘y esta posadera, ¿qué?’ Pero yo no recuerdo que de niña fuera posuda”, relató.

Asimismo, ella compartió en su Instagram una nueva imagen de su pasado como modelo. “En todo caso cejas nunca me han faltado”, bromeó en la descripción de la foto.

La presentadora en la actualidad tiene 44 años. Foto: Instragram: @andreasernafotos

Andrea tenía afinidad por los números y las matemáticas. Incluso, realizó algunos semestres de la carrera de economía. No obstante, cambió de rumbo y se graduó de mercadeo y publicidad, como lo contó en ‘Bravíssimo’.



(Puede leer: Andrea Serna: ‘Amaba los muñequitos de las mañanas del fin de semana’).



“Siempre me veía en el tema empresarial, me imaginaba una vida ejecutiva. Siempre tuve esa facilidad para los números, yo pensé que por ahí era la historia, pero todo cambió”, comentó.

Con el modelaje se le abrieron muchas puertas. Andrea empezó a ser reconocida en los medios de comunicación nacionales al presentar la sección de entretenimiento de ‘Noticias RCN’ en 2003.



Los colombianos la recuerdan por ser la imagen en otros programas de televisión como ‘Factor X’, ‘Protagonistas de Nuestra Tele’, ‘The Wall’ y ‘La Agencia, batalla de modelos’.



Desde 2019, es la presentadora de ‘El Desafío’, el ‘reality’ de supervivencia.

