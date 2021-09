Andrea Serna muestra su elegante casa a sus seguidores

La presentadora de televisión y modelo Andrea Serna siempre se ha caracterizado por su elegancia, belleza y talento. Y como sucede con muchos famosos, los seguidores han mostrado interés en la forma en que ella vive en lo más íntimo de su hogar.



Y sus seguidores se lo hicieron saber recientemente en una sesión de preguntas y respuestas que Serna realizó por medio de historias desde su cuenta de Instagram, donde le preguntaron cómo era su casa.



La famosa, quien ha destacado, entre otras cosas, por conducir el ‘Factor X’ y más recientemente por ser la cara del programa ‘El Desafío’, preguntó a los internautas qué pensaban de ella.



Andrea Serna muestra su casa. Foto: Instagram: @andreasernafotos

Una persona aprovechó para señalar que creía que la casa de la famosa era "Impecable". Ante eso, no tuvo problema en mostrarle a los fanáticos algunos espacios de su hogar.



Serna se grabó frente a un espejo ubicado en un elegante pasillo, el cual cuenta con repisas adornadas con fotos de su familia, así como de bellas y delicadas esculturas.



“Procuro (tener la casa impecable) porque se trata de mi casa. Creo que es importante llegar a un lugar que te transmita tranquilidad y paz. No depende del tamaño, sino que no sea un despelote”, explicó la presentadora.



Esta no es la primera vez que Serna sube imágenes de ella en medio de su casa. Ya en el pasado lo ha hecho, en especial posando en la sala o el comedor, lo cual ha permitido conocer más acerca de la decoración que le gusta.



