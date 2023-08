Dominic Wolf es un influenciador alemán popular por crear contenido alusivo a la cultura colombiana. Recientemente el europeo se vio envuelto en un escándalo por usar la camiseta de la Selección Colombia.



La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) le solicitó a Wolf retirar los videos en los que estuviera usando la camiseta del equipo, con la justificación de que en las producciones salían algunas marcas que no eran patrocinadores oficiales de la Selección.



Como respuesta, el alemán lanzó el 27 de agosto su propia camisa de Colombia en cuatro modelos distintos.



Luego de mostrar sus productos, Wolf expresó: "Lo bueno es que las camisetas solo tienen el logo de mi marca, registrada en la Superintendencia de Industria y Comercio desde hace dos años, así que nadie viene a reclamarme derechos de autor".

Si bien muchos aplaudieron la actitud de Dominic wolf, a otras personas les molestó el gesto, entre este último grupo clasifica Andrea Petro, hija del presidente Gustavo Petro.



Para la economista, el lanzamiento de Wolf es una forma de aprovecharse de la cultura colombiana y no de resaltarla como ha asegurado el alemán, de hecho, Andrea Petro se dirigió a sus redes sociales para expresar su descontento: "No me parece que trates de hacer business con nuestra identidad. [...] Bienvenida toda persona que ame nuestro país y cultura, pero ayúdenos a mostrar lo bello que es, no se aprovechen de ella".

Ante los comentario de la hija del Presidente, Wolf no dudó salir a defenderse y afirmar que con el lanzamiento de su camiseta estaba creando empleo en Colombia, solo estaba dejando en alto el nombre del país y con su marca de ropa estaba financiando su fundación que, afirma, hace obras sociales únicamente en Colombia.



Resaltó además que con su contenido no solo contribuía a la economía colombiana, sino que llegaba a audiencia nacional e internacional: "Lo único que hago es hablar bien de Colombia. Yo sé qué el español no es mi idioma materno y con todo el respeto del mundo, ¿pero alguien me puede explicar de qué manera me estoy 'aprovechando' de Colombia?".

Respuesta de Dominic Wolf a Andrea Petro.

La economista también respondió al comentario de Wolf a través de una publicación en sus historias de Instagram, allí afirmó: "Quiero aclarar y parar este debate porque la violencia verbal esta siendo demasiado excesiva. Los comentarios de la gente también súper agresivos, y quiero aclarar la situación. Dominic, yo nunca te he criticado el hecho que hayas trabajado en Colombia; es más, llevo años siguiéndote en redes. Me perece muy bonito, muy chévere, lo que haces. Solamente estoy criticando el hecho de haber sacado una camiseta, promocionando una camiseta después del escándalo que hubo. Me parece un poco oportunista; son mis opiniones, es tu business (negocio), cada quien se aprovecha de las situaciones como se le dé la gana. Pero en ningún momento voy a criticar todo lo que has hecho por el país, no era mi voluntad. Yo creo que esto se está yendo demasiado lejos y, sobre todo, se está yendo por donde no es. Perdón si te ofendí. Pero no me gustó lo de la camiseta".

