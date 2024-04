Andrea Petro anuncia que su pequeña hija tendrá nueva operación: 'Bienvenida su linda energía'

Andrea Petro, fundadora de la Organización Colombiana para Migrantes e hija mayor del presidente Gustavo Petro, agradeció la "linda energía" y los mensajes al anunciar un episodio importante para su familia.

Una de sus dos hijas debió someterse a una operación, por lo cual compartió en redes sociales la situación.

"A mi niña me la operan por tercera vez mañana. Me importa un carajo los venenosos que aquí respiran pero también hay gente linda. Bienvenida su linda energía para mi chiquita", expresó en un su cuenta de la red X.

Este 2 de abril compartió una serie de fotografías de la pequeña sonriente en una camilla de hospital. "Y todo salió bien", afirmó sin detallar el procedimiento quirúrgico practicado.

La economista reveló, en una charla pasada con Canal 1, que había tenido problemas en el parto de su hija mayor, quien nació en Francia.

"La niña se quedó sin oxígeno en el útero, semana 42. Tuvo dos paros cardiacos y tres paros respiratorios. La niña se me murió, yo me morí también porque perdí más de dos litros de sangre", sostuvo.

Justo en aquella complejidad, aseguró que vio la "toxicidad" de las redes sociales debido a las críticas de algunos internautas.

"La gente decía que era mejor que la niña se muriera. (...) Que yo cómo podía parir niños. No eran cosas que una mamá quería escuchar, pero también estuvieron los comentarios positivos de la gente", añadió ante las cámaras de televisión.

'No me gusta que me digan 'ella es la hija del presidente''

En una entrevista pasada con EL TIEMPO, la economista reveló que estaba alejada de la política y enfocada en su trabajo como directora de la Organización Colombiana para Migrantes.

"Cuando llego a sitios me dicen: 'Ella es la hija del presidente'. No me gusta que me digan así, lo odio. Soy Andrea Petro, punto. No me identifico con ese rol porque tengo mi mundo aparte, no estoy en la política", afirmó.

La fundación que creó surgió por su experiencia como migrante en Francia, país en el que estudió, trabajó y tuvo a sus hijas.

"Uno se encuentra con muchos problemas migratorios, una realidad de xenofobia difícil. A partir de ahí dije: tiene que haber una solución para la gente, transmitirles información para guiarlos y que no se sientan como yo: completamente abandonada", aseguró.

