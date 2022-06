Andrea Noceti, señorita Colombia en el año 2000, es una de las reinas de belleza más recordadas del país, entre otras cosas, porque tras su paso por Miss Universo, se consagró a la actuación.

La modelo participó en importantes producciones como 'Nuevo rico nuevo pobre', 'Ni te cases ni te embarques' y 'El pasado no perdona'. Justamente en esta última, vivió una situación de violencia con el actor Marlon Moreno.

En el año 2005 Noceti dio sus primeros 'pinitos' en la actuación, pues hizo parte del elenco de 'El pasado no perdona', una producción de Fox Telecolombia protagonizada por María José Martínez y Bernie Paz.

Andrea Noceti es recordada por su papel de ‘Fernanda San Miguel’ en la telenovela ‘Nuevo rico, nuevo pobre’. Foto: Instagram: @ andrenoceti

En la telenovela Andrea personificó a 'Adriana León', quien era pareja de 'Felipe Santamaría', uno de los antagonistas, interpretado por Marlon Moreno. Aunque las grabaciones transcurrieron con normalidad, de un momento a otro, el caleño empezó a tener una mala actitud hacia la cartagenera.

"No sé, él tenía algo contra mí, no me habló, estaba como tenso el ambiente entre los dos en grabaciones", relató la exreina en 'Se dice de mí'.

Frente a la tensión que había entre los actores en el set, Andrea decidió hablar con Marlon, pero el comportamiento de su cologa se tornó violento,

"Yo un día le dije: 'Marlon, ¿qué es lo que te pasa conmigo? porque ya ni me hablas y es un poco incómodo'. Entonces me dijo: 'No, es que tu te crees reinita, crees que tienes corona', no sé qué es todo lo que me dijo porque, además, yo entré en shock en ese momento", recordó.

Ante la terrible actitud y los señalamientos de su compañero de escena, Noceti le dijo a Moreno: "Pendejo, muy buen actor, pero hasta ahí".

Las palabras de Andrea Noceti enfadaron a Marlon Moreno, quien la siguió y le dio un golpe en la cara.

"Este hombre ha salido de allá, no sé en qué momento pasó todo porque yo entré en shock, entonces me acuerdo que me dijo María José Martínez, que estábamos grabando en ese momento juntas, que Rolando Tarajano le precedió atajar un poco el brazo, pero igual me dio el puño", confesó la exseñorita colombiana al programa de 'Caracol'.

Andrea explicó que en ese momento no puso una denuncia formal contra Marlon y que tampoco hubo mucho apoyo hacia ella de parte de la productora, pero que se adaptó el libreto para que ya no tuviera tantas escenas con Moreno.

"Yo no sé, yo entré en shock. Yo me acuerdo que yo no fui ni a medicina legal, yo no hice nada, yo no lo demandé, solamente le puse una causión", concluyó.

