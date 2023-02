Después de batir récord con los labios más grandes del mundo, Andrea Ivanova quiere ir por más y coronarse como la mujer con los pómulos más grandes a lo largo y ancho del globo. Y todo con un propósito: convertirse en una ‘barbie humana’.



Desde que comenzó su transformación, en 2018, no ha parado de sumar cambios a su aspecto. Inició inyectándose los labios, ahora suma los pómulos a su lista y, en un futuro, tiene planeado hacer lo mismo con su barbilla y sus senos -aunque ya los ha retocado en ocasiones anteriores-. Todo parece indicar que Ivanova no concibe la belleza sin grandeza y, lo más importante, sin excentricidad.

“Además de los labios más grandes del mundo, quiero tener también algunos de los pómulos más grandes. Hasta ahora me he puesto cuatro inyecciones de ácido hialurónico en los pómulos, pero me pondré dos más en una semana”, dijo la joven, de 25 años, originaria de Bulgaria, de acuerdo con el periódico británico ‘The Mirror’.

Según informó el tabloide ‘The Sun’, cuando se trata de cumplir con sus estereotipos de belleza, Ivanova no tiene límites. Y, gran prueba de ello, es que ha pasado 43 veces por el quirófano y desembolsado alrededor de 21 dólares en estos procedimientos cosméticos.



En especial, ha invertido una fortuna en obtener y, posteriormente, sostener el título que, hasta el momento, la identifica en todos los medios internacionales: el de la mujer con los labios más grandes del mundo. Este reconocimiento no ha venido solo, tras de él yacen 30 -o más- inyecciones que le han ayudado a conseguir su objetivo.



“La belleza natural me aburre, así que decidí cambiar radicalmente mi apariencia. Quería verme con un antes y un después drástico y todavía tengo muchos cambios por delante, ya que todavía no he terminado de cambiarme”, señaló la joven hace unos meses, de acuerdo con el periódico británico citado anteriormente.

Previamente, Ivanova aumentó el tamaño de sus senos, al pasar de una copa 75C a una 75E. Además de los labios, los senos y la barbilla, la joven ahora tiene su mirada puesta en lograr “los pómulos más grandes del mundo”. Hasta el momento, ha gastado poco más de 1.900 dólares en ponerse ácido hialurónico en esta zona.



Aunque los médicos han advertido a Ivanova con respecto a posibles efectos secundarios en sus labios, la joven ha hecho caso omiso a las indicaciones. Su objetivo, entre otras cosas, es seguir sometiéndose a procedimientos estéticos para lograr su aspecto soñado. Uno en el que la voluminosidad y la excentricidad sean los protagonistas.



Su transformación, según contó, no ha sido bien recibida por su familia, pero tampoco por algunos de los usuarios de redes sociales. Aún así, para Ivanova lo más importante es hacer siempre lo que la satisfaga y brinde felicidad.

“No me preocupo por los comentarios de la gente, ya que tengo mis propios gustos y puntos de vista sobre la belleza, los sigo estrictamente. Cada persona debe satisfacerse a sí misma sin temer ni preocuparse por la opinión de los demás porque el sentido de la vida es ser feliz”, detalló, de acuerdo con ‘The Sun’.



Para Andrea la transformación inició hace cinco años, en el 2018, cuando tan solo era una adolescente. Desde entonces, se ha acostumbrado a las intervenciones quirúrgicas y los procesos de recuperación, para cumplir su objetivo.

