La actriz Andrea Guzmán se ha ganado el cariño de parte de los televidentes que la han visto participando de grandes producciones colombianas. A sus 44 años, el repertorio de novelas es amplio: ‘Juliana, ¡qué mala eres!, ‘Pedro el escamoso’, ‘Las muñecas de la mafia’, ‘Allá te espero’ y ‘Dejémonos de vainas’ son solo algunas en las ha estado.

La bogotana inició su carrera en 1995 con ‘Padres e Hijos’; su primer papel fue ‘María Fernanda de Franco’. Allí aprendió muchísimo de la profesión y, además, cayó profundamente enamorada de uno de sus compañeros.



“Para mí, fue una gran escuela. Fue aprenderse 40 escenas al día y hacer una tras otra, de todo tipo, las dramáticas, las cómicas. Todo eso hizo que mi cerebro se activara. Vivo muy agradecida con la experiencia”, comentó en una charla con ‘Diva Rebeca’, personaje del presentador Omar Vásquez.

¿De quién se enamoró Andrea?

En la entrevista citada, reveló que “como todas las adolescentes de este país” solo tenía ojos para un actor: Naren Daryanani, uno de los galanes más recordados y quien le dio vida en la pantalla a ‘Federico’.



Tuvieron un romance, pero, según Guzmán, todo fue a escondidas porque al principio “le daba pena”, pues temía que le dañara “los noviazgos que tenía con otras niñas”.

(Siga leyendo: Jorge Enrique Abello y Ana María Orozco se reencontraron; esto se dijeron).

Actualmente Andrea está casada y tiene dos hijas. Foto: Instagram

Así estuvieron en la clandestinidad durante un año. Sin embargo, la actriz no soportó más la situación y quiso terminarla: “Él dijo ‘ay, la voy a perder, ahora sí’. Y ahí duramos entre ires y venires casi seis años”.



No detalló qué provocó la ruptura luego de tan largo noviazgo. Eso sí, aclaró que no le tiene rencor, sino mucho cariño.



“Si yo me lo encuentro, lo abrazo y lo saludo con todo el amor del mundo. Pero, no me lo encuentro. Yo tampoco lo voy a buscar y ni él a mí. Entonces, no tengo ni idea de él”, aclaró Andrea.

(Lea también: Carolina Cruz denunció estafa por Instagram utilizando la imagen de su hijo).

Enfatizó en que la etapa vivida les sirvió para madurar: “Éramos unos niños y hoy en día entiendo nuestra situación. Ahora entiendo que era un 'sardinito', que estaba en el ‘top’ de la fama y que todas las niñas le caían encima. Él quería vivir y yo quería casarme”.



En esos tiempos, la artista también precisó que salió con otros hombres. Precisamente, en uno de esos espacios que se dieron con Naren fue que encontró el verdadero amor: el italiano Paolo Miscia. Se conocieron en una playa del caribe.

“Me encantó al principio y quedé enamoradísima. Pero las probabilidades que él dejara su mundo (en Italia) para vivir acá conmigo yo no las veía tan probables”, comentó a ‘Diva Rebeca’. Pese a los temores iniciales, ya llevan 21 años de casados y tienen dos hijos.

¿Qué pasó con Naren Daryanani?

El famoso actor tras su paso por ‘Padres e Hijos’ protagonizó otras producciones en el exterior, como ‘La Venganza’.



Vivió en Chile por cinco años y ahora permanece un poco retirado de las cámaras. La última aparición que hizo fue en ‘Los canarios’, una novela de ‘Caracol’ del año 2011.

(Además: Al estilo de 'La Peliteñida', Lorna Cepeda recrea una escena de 'Betty, la fea').

El bogotano, de 51 años, afrontó una etapa difícil, pues, según le dijo al programa ‘Lo Sé Todo’, habría sido víctima de brujería. Por lo tanto, consideró que los accidentes y la falta de oportunidades se debió a que “estaban rezando”.



“Tuve fracturas, desprendimiento de bíceps, perdí el testículo y un perro me mochó un dedo”, comentó.

