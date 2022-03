La periodista deportiva del programa ‘Primer Toque’ de Win Sports, Andrea Guerreo, confesó a sus seguidores de Instagram varios datos curiosos sobre ella. Causó mucha curiosidad el hecho de que hablara de un padecimiento médico: síncope vasovagal.

Como es común en los influenciadores y famosos, Andrea Guerrero hizo una ronda de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram. Los interrogantes más frecuentes tenían que ver con su carrera y sus mascotas.



Hubo una persona que le pidió comentar cinco datos curiosos sobre ella. La respuesta llamó mucho la atención de sus seguidores.



“Tengo síncope vasovagal, soy alérgica a los mariscos, soy control freak, mi debilidad es la pasta y me dan miedo los aviones”, fue lo que comentó Guerrero.



Aunque no dio muchos detalles, el padecimiento que mencionó generó un gran interrogante en sus seguidores, pues no sabían si esta enfermedad podría ser mortal o degenerativa.



La periodista causó curiosidad en sus seguidores por su extraño padecimiento. Foto: Instagram: @andreaguerreroquintero

¿Qué es el síncope vasovagal?

Aunque parece una condición muy extraña y puede llegar a ser preocupante para la persona que lo padece, en realidad se puede tener una vida normal con el síncope, aunque se debe estar en constantes controles médicos y tener ciertas precauciones.



El síncope vasovagal es una enfermedad que altera la circulación sanguínea y la frecuencia cardiaca. Esto puede hacer que la sangre se concentre en una zona del cuerpo, como las piernas, tal como lo explica el portal de la Mayo Clinic.



La concentración de la sangre disminuye abruptamente la presión arterial, lo que desencadena un desmayo repentino. Aunque estos episodios no tienen una causa específica, existen ciertos factores que pueden influir.



Permanecer mucho tiempo de pie, ver sangre, exponerse a una fuente de calor, hacer mucho esfuerzo, o simplemente algo que le genere miedo y/o altere las emociones del paciente pueden ser unas de las causas por las que se puede presentar un episodio.



El síncope vasovagal no tiene tratamiento, pero en algunos casos se recetan medicamentos o terapia. Foto: 123RF

No es posible evitar un episodio de síncope vasovagal, pero sí se puede sentir cuando se va a dar. En ese caso, lo recomendable es recostarse y poner las piernas en una posición elevada para mejorar la circulación.



Esta enfermedad no requiere tratamiento. En algunos casos particulares, se identifica uno de los factores que desencadenan los desmayos y se trata al paciente con base en eso.



Sin embargo, cuando los episodios son muy frecuentes, los médicos pueden recetar medicamentos, terapias o, en casos extremos, poner quirúrgicamente un marcapasos para regular la frecuencia cardiaca.



