¿Cómo le fue a Andrea Guerrero actuando en ‘Enfermeras’?

Andrea Guerrero, reconocida periodista de deportes de extensa trayectoria y actual conductora del canal ESPN, se le midió a la actuación y estará en el capítulo de esta noche de la serie ‘Enfermeras’.



Ella le contó esto a sus seguidores y además confirmó que no ha sido su única aparición en producciones colombianas.



(Le puede interesar: El Tino Asprilla y Andrea Guerrero jugaron en pleno set de ESPN).

Este lunes, la periodista sorprendió a los internautas cuando publicó un video, en su cuenta oficial de Instagram, contando que estaría actuando en lo que es su “telenovela favorita”.



“Llegó el día, hoy estaré en Enfermeras, mi telenovela favorita. Me llamaron hace unas semanas para ser ‘Andrea Guerrero’ en el Santa Rosa, dije que sí de una”, indicó en la publicación.



Pesé a que no realizará un personaje en particular, según el avance que se logra ver en la publicación la periodista hará un curioso cameo de sí misma.



Eso sí: lo hará como una mujer confundida que, al parecer, tras una cadena de eventos desafortunados llega al Hospital Santa Rosa.



(Siga leyendo: La tele es la nostalgia / El otro lado).



Con la noticia de su aparición en la telenovela, Andrea decidió habilitar la caja de preguntas para que los internautas pudieran conocer más a fondo la experiencia que ella misma describió como increíble y aterradora.



“Cuando llegué al rodaje, me dio terror, me preguntaba: ¿Por qué dije que sí? Bueno, pues con la paciencia de @luchosierra director, un cucuteño que me pusieron en el camino, @cabralesjulian “Barrangán” , @pedrocalvooficial ‘Dr Iñaki’ y @vivianaposadaoficial ‘Ivonne’, me ayudaron, me guiaron, me aguantaron los nervios, mis ataques de risa nerviosa y al final lo logramos! Fue una experiencia increíble, mis respetos a esta profesión 🙌🏻. ¡Gracias por sumar una vivencia a mi vida!”, apuntó.

En medio de la interacción por medio de sus historias, algunos de sus seguidores le preguntaron si había participado en alguna otra producción.



Ella dijo que sí. Relató que en 2002 Jorge Avendaño, jefe de casting de ‘RCN,’ fue quien le sugirió participar en la televisión colombiana.



En ese momento Jorge hacía parte de ‘Francisco el matemático’, por lo tanto, Andrea tuvo un papel discreto en uno de los capítulos de la serie.



Sin embargo, la periodista estudiaba otra carrera lejos de las pantallas y por ello se trató apenas de una pequeña ‘oportunidad’.



Y, por si fuera poco, Andrea recordó la ocasión cuando participó encarnando a una periodista en ‘El último aliento’, una película de 2015.



Guerrero es muy conocida en el país y en el continente por su rol en el periodismo deportivo. Y por lo visto, no le han faltado oportunidades en los espacios de ficción.

