Andrea Guerrero es una de las periodistas más reconocidas en el ámbito del fútbol en Colombia. Durante su carrera ha trabajado con diferentes medios de comunicación cubriendo las noticias de deportes.

A través de su cuenta de Twitter (ahora X), la presentadora mostró su reacción ante el último partido entre el Junior de Barranquilla y el Cúcuta Deportivo, que se disputó en el marco de la Copa Colombia.

El partido se dirigió a penales, en los cuales el marcador quedó 4-3, ganando el equipo dirigido por Rubén Tanucci. El equipo ‘tiburón’ quedó eliminado de la competencia deportiva.

Tras esto, en redes sociales, se generó un debate porque en los cobros de penalti el árbitro pitó una mano dudosa en el campo de juego, que llevó a que Cariaco González anotara un gol en el minuto 90+9.

Para muchos fanáticos del fútbol, incluida Andrea Guerrero, esta mano no debió ser cobrada, en tanto el defensor no estaba ampliando el volumen de su cuerpo. Además, la aparente falta no pudo ser corroborada porque no se hizo uso del VAR.

Andrea Guerrero explotó contra hincha que la ‘mandó a la cocina’



La periodista de ‘Win Sports’ y ‘RCN’ opinó sobre la jugada en su cuenta de Twitter, dando a entender que no estuvo de acuerdo con la decisión del árbitro de pitar el penal durante el partido.

“Qué descaro... punto”, escribió Guerrero en la red social. A lo que un usuario le respondió: “Fue penal, por eso es que las mandan a la cocina”.

Que descaro… punto — Andrea Guerrero (@AndreaGuerreroQ) August 17, 2023

Este comentario generó molestia en la presentadora, quien no dudó en explotar contra el internauta por el mismo medio. “Dígame una cosa, ¿se siente más hombre con ese comentario? ¿Le genera orgullo ser así de retrógrado a estas alturas?”, sentenció.

Dígame una cosa: se siente más hombre con ese comentario? Le genera orgullo ser así de retrógrado a estas alturas? https://t.co/H8QvWhJMqn — Andrea Guerrero (@AndreaGuerreroQ) August 17, 2023

A favor de Guerrero se mostraron muchos internautas, quienes tildaron de “machista” e “irrespetuoso” el trino emitido por el hombre.

“Se llama prepotencia y machismo, siempre salen con esos comentarios cuando una mujer habla de fútbol” y “No le prestes atención, Andrea, no tiene argumentos”, fueron algunas de las reacciones de los seguidores de la periodista.

Andrea Guerrero en 'Bravíssimo'

