Desde pequeños nos han enseñado que el trabajo duro y el esfuerzo siempre rinden frutos. Esta es la historia de Andrea Ferrero, una joven venezolana que poco a poco fue construyendo su carrera musical y logró trabajar con su ídolo del cine: Adam Sandler.

Es una adolescente apasionada por la música. Le encanta cantar y tocar la guitarra, aunque en su país las oportunidades para surgir y triunfar haciendo lo que le gustaba eran muy pocas.



Mediante su cuenta de Twitter, la joven narró cómo practicó día y noche para obtener una beca y poder estudiar en una escuela de artes muy prestigiosa en Boston, Estados Unidos.



Su historia

La travesía de Ferrero comenzó en su país natal, Venezuela. Desde que tenía 10 años, soñaba con ser una guitarrista famosa, aunque la crisis económica de su país hacía que sus metas fueran casi inalcanzables.



Cuando cumplió 14 años, se integró a varias bandas que le dieron la posibilidad de dar conciertos viajando por Venezuela. A pesar de que ella se sentía muy feliz, sus aspiraciones iban mucho más allá de lo que estaba haciendo.



“Desde que comencé en la música siempre había tenido el gran sueño de estudiar en Berklee College of Music en Boston, USA, una de las mejores universidades de música del mundo”, expresó en un trino.



La joven averiguó todas las opciones que tenía para entrar a la escuela de sus sueños, pero lamentablemente su situación económica le puso muchas barreras para inscribirse.



Lo único que pudo hacer fue hacer una audición en línea, aunque el internet de su casa no cumplía con los requisitos que la academia pedía, por lo que se hizo aún más larga su espera.

A los 14 años tuve mi primera banda y empecé a tocar con varios artistas por Venezuela.



Pero yo desde que comencé en la música siempre había tenido el gran sueño de estudiar en Berklee College of Music en Boston, USA, una de las mejores universidades de música del mundo!➡️ pic.twitter.com/YanxmOxnZm — Andrea Ferrero (@Andreafguitar) February 24, 2022

‘¡No lo podía creer!’

Después de lograr tener una mejor conexión, la academia le programó la audición. Para ello, compuso una canción y estuvo cuatro meses practicando. Cuatro meses de arduo trabajo y constancia que serían el principio de su carrera musical.



“Quería dar lo mejor de mí en esos 15 minutos de audición y entrevista. Mostrarles quién era y mi deseo de hacer algo grande con mi música”, afirmó la joven con entusiasmo y decisión.



Fueron varios días en que no recibió noticias de la academia. Aunque cada día que pasaba su angustia era más grande, nunca perdió la fe.



Después de un tiempo, en su correo electrónico recibió una carta en la que decía que le habían aprobado la beca completa para ir a estudiar a Estados Unidos.



“¡No lo podía creer!”, señaló Ferrero en un trino.



Desde ese momento comenzaría una gran aventura. Despedirse de su país y de su familia no fue fácil, sobre todo por la incertidumbre de no saber qué le depararía el destino. “Me tocó ser fuerte y seguir solita mi camino”, dijo.



Al final logré tener mi audición. Duré 4 meses preparándome, componiendo el tema que quería tocar para ellos y aprendiendo inglés.



Quería dar lo mejor de mí en esos 15 minutos de audición y entrevista. Mostrarles quién era y mi deseo de hacer algo grande con mi música➡️ pic.twitter.com/xprG1vZnJ1 — Andrea Ferrero (@Andreafguitar) February 24, 2022

La llegada a otro país

A pesar de haber obtenido una beca completa, los gastos de alimentación y vivienda correrían por su cuenta, lo que dificultó su camino aún más. En ocasiones no podía pagar estos costos, por lo que creó una campaña a través de la plataforma ‘Godfundme’, con la cual pidió ayuda económica en medios locales y redes sociales.



“Muchos me ayudaron. Me llamaban de emisoras de radio para ayudar a promocionar mi campaña. Siempre estaré agradecida”, recordó.



Después de haber batallado mucho, Ferrero llegó a Boston en busca de construir su carrera musical. Vivió tres años en la ciudad y en su camino conoció personas que le brindaron aprendizajes nuevos. Una de ellas fue Tomo Fujita, quien fue también profesor del cantante norte americano John Mayer.



Su trayectoria en Boston no fue nada sencilla. No contaba con recursos para pagar un departamento sola y tuvo que privarse de muchas cosas que le gustaban. Sin embargo, poco a poco fue haciendo su experiencia más agradable.



“Recuerdo que una vez agarré la esquina del apartamento de un amigo y le puse una cortina y una cama. Lo llamé “mi cuarto””, narró Ferrero.



Desafortunadamente, el edificio donde estaba viviendo se incendió, por lo que perdió gran parte de las pertenencias que había adquirido con tanto esfuerzo. Sus amigos y familiares le brindaron la ayuda con la que pudo salir adelante después de la tragedia.



Una tarde, la joven se encontraba en un pueblo cercano a Boston llamado Salem. Se topó con la suerte de conocer al famoso actor Adam Sandler, quien estaba allí grabando la película ‘Hubie Halloween’.



En una de esas cosas del destino, en uno de esos veranos en Boston, conocí a una persona que sin duda cambió mi vida: Adam Sandler.



Él estaba con su equipo grabando su película "Hubie Halloween" en un pueblo llamado Salem a media hora de Boston.➡️ pic.twitter.com/jtHtUJ1CuA — Andrea Ferrero (@Andreafguitar) February 24, 2022

Ferrero explica que logró establecer una buena relación con el actor, con quien se mantuvo en contacto y se enviaban videos de música a menudo.



“Adam siempre ha amado la música, le encanta tocar guitarra por lo que conectamos rápidamente”, sostuvo.

Una aventura en Los Ángeles

La suerte estaba del lado de la joven venezolana. Tiempo después, recibió una llamada por la cual le ofrecieron hacer una pasantía en Los Ángeles, Estados Unidos, con la productora audiovisual Happy Madison Productions. En medio de su alegría, no lo pensó dos veces y empacó maletas.



“Conocí a tanta gente y compositores que toda la vida he admirado. Uno de ellos: Rupert Gregson Williams, compositor de ‘Mujer Maravilla’, ‘Aquaman’, y de casi todas las películas de Adam Sandler como: ‘Ese es mi hijo’, ‘Click’ ‘Son como niños’, ‘Jack and Jill’ etc.”, contó la joven expresando su felicidad de haber llegado a la compañía.



Después de finalizar la pasantía, Ferrero regresó a la academia en Boston con el fin de terminar su carrera y graduarse. Posteriormente, se mudó definitivamente a Los Ángeles para trabajar en Netflix y en Happy Madison Productions.



Hoy en día soy parte de todo el proceso musical en las películas, desde trabajar con los editores de música hasta trabajar con los supervisores, e incluso estoy empezando a trabajar con el compositor en las grabaciones de algunos tracks de guitarra para las películas.➡️ pic.twitter.com/TAEgCHBXdQ — Andrea Ferrero (@Andreafguitar) February 24, 2022

“Hoy en día soy parte de todo el proceso musical en las películas, desde trabajar con los editores de música hasta trabajar con los supervisores, e incluso estoy empezando a trabajar con el compositor en las grabaciones de algunos tracks de guitarra para las películas”, explicó a través de su cuenta de Twitter.



Andrea Ferrero se convirtió en un ejemplo a seguir, demostrando que los sueños se pueden cumplir sin importar los obstáculos que se presenten en el camino. Todo es cuestión de disciplina y constancia.



