En septiembre del 2022, la relación del periodista Hassan Nassar -quien fue consejero presidencial para las comunicaciones del gobierno de Iván Duque- y su esposa, Andrea Buitrago, sufrió un punto de quiebre luego de que saliera a la luz una relación paralela que sostuvo el exconsejero con una compañera del gabinete presidencial.

En entrevista exclusiva con la 'Revista Aló', la modelo abrió su corazón y contó no solo cómo vivió esa difícil situación, sino también cómo hizo para sanar heridas, cultivar el amor propio y, finalmente, seguir adelante.

Un punto de quiebre en su relación

Para finales de septiembre de 2022, una noticia inundó los medios nacionales: Hassan Nassar, reconocido periodista, era acusado de haber sostenido una relación extramatrimonial con Ana María Palau, quien se desempeñaba como consejera para las Regiones en el gabinete presidencial. En redes sociales, incluso, se filtraron algunos chats que dejaban al descubierto la infidelidad por parte del exconsejero.



Aunque, recién salieron a la luz las conversaciones, Buitrago se limitó a agradecer por los mensajes de apoyo, ahora ha decidido hablar abiertamente y relatar cómo fuera para ella enterarse de la noticia. "Fue una bomba, un huracán que llegó y destrozó absolutamente todo (...) Me sacudió, me dejó sin piso. Me sentí muy frágil", contó en diálogo con la 'Revista Aló'.



En un viaje al pasado, la modelo rememoró que, durante los primeros días, la tristeza invadió su vida: no podía levantarse de la cama ni dejar de cuestionarse por qué le estaba ocurriendo toda esa situación. Fueron momentos difíciles, pero, en medio del dolor, tuvo que "sacar fuerzas" para afrontar las adversidades.

El proceso de sanación

Según reveló, trabajar en sí misma, comer, hacer ejercicio, recurrir a terapia, y trabajar en la mente y espíritu se convirtieron en elementos indispensables para sobreponerse al dolor, sanar y transformarse. "Los problemas llegan a tu vida y te ayudan a transformarte, a volverte más fuerte, y yo creo que eso se nota; cambia la esencia cuando uno se ama y eso lo reflejas", dijo Buitrago.



El proceso de sanación y transformación incluyó de apoyo profesional. Desde terapia psicológica hasta terapia de música, la modelo tuvo que experimentar su fragilidad, cuestionarse, trabajar en el amor propio y fortalecer algunas áreas de su vida que, según ella, se encontraban descuidadas. Actualmente, dice, se encuentra mucho mejor.

"También por eso decidí hablar ahora, porque cuando uno está lleno de rabia y emociones no dice lo que tiene que decir, porque estás hablando desde el ego, desde el dolor, desde el rencor y luego de arrepientes".



El dolor que experimentó la expresentadora solo puede ser descrito por ella como fuerte, pero, al mismo tiempo, transformador. Con un cúmulo de vivencias, emociones y aprendizajes a sus espaldas, Buitrago ha decidido darse una nueva oportunidad en el amor con Hassan Nassar.



La entrevista completa la encuentra en la edición impresa de la 'Revista Aló'. Puede ampliar la información en el siguiente link: https://www.alo.co/entretenimiento/Andrea-Buitrago-en-Alo-hablo-de-la-infidelidad-de-su-esposo-Hassan-Nassar-lograron-superarla-20230217-0007.html.

