Anciano perdió los ahorros de toda su vida por error en una transacción

Gordon Layton, un anciano de 88 años, realizó un error de digitación en su teléfono celular que ocasionó que perdiera todos sus ahorros.



El hombre estaba haciendo un pago de 60.000 euros ( 272 millones de pesos) a una empresa que le exigía dicho monto por haber realizado el traslado de su vieja casa a un terreno de su propiedad en Queensland, Australia.



Layton envío por error el dinero a la cuenta de un desconocido porque introdujo mal los números de la cuenta de la empresa que le ayudó con el traspaso de la vivienda.

El dinero se transfirió de la cuenta de Layton en el banco ANZ a la de otra persona en una entidad bancaria de nombre ING, el pasado 14 de junio.



Los ahorros de su vida se esfumaron, pues quien recibió el pago realizó de manera inmediata el retiro del dinero.



Una vez se percató de lo sucedido, su hija llamó inmediatamente a los bancos, pero estos no han podido hacer nada porque los fondos ya no están en la cuenta de destino, así que argumentan que no es posible revertir el envío.



“Obviamente no estaba contento, de hecho, estaba realmente enojado porque este tipo hubiera aprovechado la oportunidad para decir ‘bueno, no lo voy a devolver, maldita sea’”, dijo Layton al medio local ‘A Current Afair’.



Gordon Layton de 88 años está a punto de perder su casa y los ahorros de toda su vida por cometer un error en una transferencia bancaria. Foto: Twitter: @kimberkw3

La única solución por la que optó la familia Lyton fue instaurar una demanda legal en la que se acusa al desconocido de robar una gran cantidad de dinero en efectivo. Además, hicieron lo propio contra los bancos involucrados por haber prestado una atención irresponsable a sus clientes y no solucionar el problema.



"Dos grandes bancos ganan una tonelada de dinero cada año para sus accionistas. El pequeño jubilado comete un error y han alzado los brazos al aire y han dicho 'no podemos ayudarte'. Creo que eso está mal" afirmó el hombre.



La situación es preocupante para este señor de la tercera edad que, tras del hecho, está a punto de ser demandado por la empresa que cambió de lugar su casa, pues están reclamando el dinero del envío.Así las cosas, Layton no solo podría perder los ahorros que ha adquirido a través de los años, sino que también tendría que despedirse de su casa.



Layton finalizó diciendo que no quiere que le devuelvan el dinero a él, sino que lo transfieran a la empresa de acarreos.



En redes sociales se han solidarizado con el caso de este señor que se volvió viral y han organizado una recolecta de fondos para intentar ayudar a pagar la deuda con la empresa que movió su casa.

