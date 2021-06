Anciano pasó examen de admisión para cumplir su sueño de ser abogado

Hace unos días se hizo viral una publicación en redes sociales donde se puede ver la foto de un hombre de la tercera edad presentando un examen.



Acompañando la foto, está la reflexión de uno de los estudiantes que rindieron la prueba junto a él.

​



Antonio F Ramírez, quien compartió la historia, relata en la publicación que 'Don Fernando' llegó muy ilusionado a rendir el examen en la Facultad de Derecho de la Universidad, y aprovechó cada minuto del tiempo disponible para revisar las respuestas, convirtiéndose en el último en entregarlo.



Cautivado por la situación que estaba presenciando, el joven tomó la foto y decidió hablar con él al finalizar la prueba, donde el señor le contó que siempre había querido estudiar pero no tenía la manera, pero ahora estaba muy ilusionado y enfocado para convertirse en " un gran abogado".



Así mismo, el estudiante aprovechó el caso para hacer una reflexión donde cita: "a pesar de lo difícil que parezcan las cosas, siempre debes buscar la manera de lograr tus objetivos. En la actualidad hay muchos jóvenes que tienen la oportunidad de estudiar y no la aprovechan. Este señor es un gran ejemplo de lucha, constancia. El que no busca sus objetivos es por qué no quiere".



Ante la viralización de la publicación, medios nacionales de México también han compartido esta historia de perseverancia que ha emocionado a miles de personas del país.





