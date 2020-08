Video: anciano llora porque sus hijos le piden herencia antes de morir

Segundino Castro Mercedes, de 78 años, se volvió viral en redes sociales cuando la página de Facebook 'Antena 9' compartió un video en el que aparece llorando con desconsuelo.



Castro, oriundo de Huamachuco, Perú, expresó desesperación y tristeza al no saber qué hacer con sus hijos , pues ellos le exigen la repartición inmediata de su herencia.



"Son mis hijos, yo sé que tienen derecho, pero... ya no aguanto más. Yo les he dicho que les voy a dar, pero que al menos pase este año por la pandemia. Lo que pasa es que deben", dijo el peruano en la grabación.



(Siga leyendo: Presidente de Perú pide investigar mortal estampida en discoteca).

(Si nos visita desde la app vea el video aquí).

Segundino cuenta en la entrevista que su esposa murió hace siete meses y el hijo que cuidaba de él también falleció en julio pasado.



Durante la pandemia Castro ha decidido viajar hasta Huamachuco, aproximadamente a una hora de su vivienda, para poder vender sus huevos. Esta ha sido la única forma con la cual sostiene su hogar y sus gastos diarios.



(Además: El emotivo momento que vivió un profesor en una clase virtual).



La mujer que entrevista a Segundino también se muestra muy afectada y, durante todo el video, le hace saber que no es adecuado dar la herencia a sus seis hijos en este momento tan difícil.

Que los hijos dejen a su padre vivir tranquilo. Señor, usted si desea deja herencia y si no, no: Segundino sobre su situación FACEBOOK

TWITTER

En los comentarios del video los internautas expresaron el rechazo ante la posición de los hijos de Segundino.

(Le puede interesar: Video: ‘youtuber’ hace gigantesco ‘volcán’ de gaseosa y bicarbonato)

En la publicación, 'Antena 9' asegura que remitieron a Castro al Centro de Emergencia Mujer, institución encargada de velar por los derechos de la población en condición de vulnerabilidad.

Tendencias EL TIEMPO