En la noche del 11 de junio, la colombiana Karol G tenía previsto realizar un concierto en la Arena Ciudad de México, como parte de su gira ‘Bichota Tour 2022’. Lo que los fanáticos no esperaban era la aparición de Anahí para interpretar una de las canciones más conocidas de Rebelde.



La mexicana entró al concierto a modo de sorpresa e inmediatamente empezó a recitar ‘Sálvame’ mientras el lugar coreaba la canción. Los videos del momento rápidamente se volvieron tendencia en redes sociales.



Anahí es recordada por su papel de Mía Colucci en la serie adolescente Rebelde. Sin embargo, hace años que los fanáticos no la veían en un concierto.



Otros miembros de RBD se han reunido en los últimos meses para participar en recitales, entrevistas y fotografías. No obstante, Anahí siempre se negó a participar de alguno de ellos.



Aunque en el momento hubo muchas especulaciones del porqué la mexicana no aceptaba volver, ella siempre explicó que se debía a su vida personal.



Anahí, que tiene 39 años, se casó en el 2015 con Manuel Vasco, el exgobernador de Chiapas y un importante político de ese país. En el 2017, tuvieron a su primer hijo, Manuel y en el 2020 llegó el segundo, Emiliano.



Desde entonces la actriz y cantante se ha dedicado a la crianza de sus hijos y su vida familiar. Anahí no ha explicado cuáles fueron las razones para aceptar la invitación de Karol G, pero la mexicana manifestó en redes que fue un momento ‘inolvidable’.



“Hace once años que no me paraba en un escenario y los nervios son fuertes. Solo quiero decirles que los llevo en mi corazón y lo que juntos vivimos, construimos, no se olvida nunca. Son una generación increíble”, expresó Anahí durante su presentación.



Los últimos años

Además de dedicarse por completo a su vida familiar, la actriz ha desarrollado también varios proyectos personales. En el 2015, apenas unos meses después de casarse, quiso volver a la música.



En ese momento se unió con el cantante de reggaetón, Wisin, para sacar el sencillo ‘Rumba’ y el video de esta canción. En Youtube, la grabación tiene más de 70 millones de visitas.



Luego en el 2016 quedó embarazada y se aplazaron sus proyectos musicales. En 2018, tras el nacimiento de su primer hijo, Anahí lanzó un libro. La actriz quería compartir con sus seguidores cómo era su nueva vida como madre y lo dejó plasmado en su obra ‘Valiente.



En el 2020 la actriz sorprendió a todos cuando sacó su propia marca de maquillaje. Según lo dicho por la actriz 'An Makeup' fue un sueño hecho realidad.

