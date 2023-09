Anahí Puente es una de las actrices mexicanas más reconocidas, tras encarnar a 'Mía Colucci' en la recordada telenovela, Rebelde.



Recientemente, durante una entrevista con el periodista Joaquín López Dóriga, la artista que forjó una carrera actoral desde los tres años cuando debutó en 'Chiquilladas' en 1982, habló de su relación con la comida y los conflictos que tenía con su peso, durante sus años de actuación.

En la conversación que cuenta con tres partes, la artista se refirió a la anorexia que padeció en su adolescencia y cómo esto la llevó a ser condenada por el mundo del entretenimiento a la par que le exigían mantener o bajar su masa corporal.



"Al tiempo que yo actuaba, también cantaba y en medio de las promociones, en todas las entrevistas lo único que les importaba era saber sí comía, pues por lo de la anorexia y la bulimia. Decían: 'Sí comes o no comes', ' ¿Tú qué, vomitas? Las preguntas eran así, pero con comentarios más mucho más duros", señala Anahí.



Antes de llegar a Rebelde en 2004 y ser recordada por su papel más emblemático, la actriz tuvo que enfrentarse a varios comentarios sobre su cuerpo y su salud, debido a la exposición de su imagen desde temprana edad.



"Yo podía pasar 5 o 6 días sin probar bocado. A veces comía una toronja, a veces o comía hielo para engañar al estómago. -No quiero que tomen de aquí ninguna idea, por favor, pero tengo que contarlo-, y después cuando ya no podía más, venían los atracones y como tanto se han burlado, sí, vomitaba mucho", señaló desconcertada la artista.



Al parecer, su padecimiento era a tal extremo que, con tan solo 19 años, Anahí fue ingresada a urgencias, luego de padecer un paro cardiaco por su baja alimentación, que provocó la disminución de minerales en su cuerpo.



"Me meten a urgencias y gracias a Dios, -nunca se me va olvidar, me salvaron la vida. Lo que me explican es que tuve un bajón tan fuerte de potasio en el cuerpo y de electrolitos, de absolutamente todo, que mi corazón era una taquicardia que tuvieron que yo no te sé decir qué me hicieron porque no tengo idea qué me hicieron, pero mi corazón no podía más", relató la intérprete entre lágrimas.

El detonante

Con una corta carrera que auguraba un gran camino en la televisión mexicana, a sus 14 años, Anahí padeció el primer comentario con relación a su aspecto físico, que según ella fue la semilla que detonó y ayudó a crear sus inseguridades.



En 'Televisa' comenzarían un nuevo proyecto televisivo y ella quería participar, así que asistió junto a su mamá a una cita con quien sería el productor de la novela, pero que finalmente no siguió en el cargo hasta poco antes de iniciar grabaciones.



Esta persona le confirma que le agradaría tenerla en su producción, pero a "modo de consejo" le dice que para estar en las misma debe cambiar su aspecto.



"Estaría increíble que tú seas la protagonista, pero Anahí, las protagonistas son flaquitas. Las protagonistas son muy bonitas y tú estás gordita y tú tienes que trabajar mucho en ti para que hagas la novela", expresó desconcertada la actriz, tras recordar el duro momento.



Aunque la mexicana refiere que la opinión del ejecutivo quizá no fue intencional, si fue algo que la marcó a lo largo de su carrera. Sin embargo, la actriz recalcó que ha sido un proceso con el que ha luchado y del que ha aprendido a sanar.

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

