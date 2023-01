En su página oficial RBD ha colocado un contador con una fecha específica, la cual es el 19 de enero a las 7 p. m. (hora de México). Sin embargo, cada uno de sus integrantes ha provocado expectativas con respecto a su regreso, pero nadie sabe si es un concierto, un disco, una gira o algo más.



(Lea también: Shakira compartió el challenge oficial de su canción con Bizarrap).

En los últimos días, los miembros de la banda han destacado en sus redes sociales diferentes fragmentos de canciones, imágenes de la serie, reencuentros, conciertos de aquella época y más. Pero, algo que ha generado inquietud en sus fanáticos es el recorte de la foto, en varias ocasiones, de Alfonso 'Poncho' Herrera.



Una de las últimas publicaciones en Instagram en el perfil de Anahí son dos fotos, las cuales no pasaron desapercibidas para los fanáticos, principalmente, por la ausencia de Herrera.



(Le puede interesar: Emily Munera del 'Desafío The Box' reapareció después de su cirugía).

El actor interpreta a 'Poncho' en la ficción, pero no aparece en el post de la artista. Y no es porque no esté en la foto original, sino porque ha recortado la foto. Esto ha hecho que los seguidores de Anahí comenten la publicación.



Algunos de los fanáticos han estado de acuerdo con las acciones que ha tomado el grupo de no incluirlo, por ejemplo, en las imágenes que el grupo compartió para anunciar el Soy Rebelde World; teniendo en cuenta que él decidió no volver a hacer parte de la agrupación.

Además, él también faltó al reencuentro de los integrantes hace unas semanas y tampoco estuvo en el concierto virtual de regreso que ofrecieron en diciembre del 2020.

Eso sí, pocos días atrás el actor compartió un video de apoyo al Alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados con una clara referencia al grupo: “Si eres rebelde y no sigues a los demás… te invito a donar a una buena causa”. Según algunos fans, hace un guiño a uno de los versos más populares de la banda.

EL TIEMPO