Anahí de RBD: revela la incansable batalla por el éxito y sus constantes desafíos

Anahí Puente es una de las actrices más reconocidas a nivel latinoamericano tras interpretar a la famosa 'Mía Colucci' en la telenovela 'Rebelde', a la que se unió en 2004, donde conformó el grupo musical RBD.



Sus inicios musicales se dieron durante su infancia, lanzando su primer disco a los 9 años, mientras participaba en distintas producciones televisivas. Toda su niñez hasta sus primeros años de adultez estuvo rodeada de libretos, cámaras y reflectores que le ayudaron a consolidar un éxito inimaginable.

Sin embargo, a diferencia de lo que muchos puedan pensar su camino no siempre estuvo rodeado de felicitaciones y elogios, pues conforme crecía había ámbitos de su vida muy importante que la fama no alcanzaba a abarcar y que lejos de ser una ventaja, llegó a ocasionarle distintos problemas.



Durante una entrevista con el periodista Joaquín López Dóriga, la mexicana reveló que sufrió de bullying cuando era pequeña por parte de sus compañeros de colegio.



Situación que marcó su corazón y parte de su personalidad en adelante. Pues con tan solo 11 años, la artista tuvo que afrontar un cambio de institución, pero mientras se intentó adaptar, los éxitos y el reconocimiento del que gozaba parecía molestarle a sus nuevos compañeros de salón.

"Yo creo que fueron los meses más traumáticos de mi vida. O sea, lo crueles que podemos llegar a ser los niños (...), wow, fue durísimo. Me pegaban chicles en el pelo. Se sacaban los mocos y me los embarraban en el uniforme. Me decían hasta de lo que no".



Y añadió: "Los días que iba eran terribles, o sea, era un nivel de ansiedad que yo me acuerdo de que en la noche yo llegaba a casa y lo único que le pedía a Dios en la noche era que al día siguiente si me quisieran: 'Que mañana me traten bien en el colegio', pedía, pero nunca pasó".



Esta situación se incrementó de tal manera en su secundaria, que la misma institución tomó la decisión de que se quedara estudiando en casa con instructores de la misma, además de profesores particulares. Situación que agradeció Anahí.

La lucha contra la anorexia

Otra gran batalla con la que ha tenido que lidiar es con la anorexia que padeció en gran parte de su adolescencia. Pues esto la llevó a ser condenada por el mundo del entretenimiento a la par que le exigían mantener o bajar su masa corporal.



"Al tiempo que yo actuaba, también cantaba y en medio de las promociones, en todas las entrevistas lo único que les importaba era saber sí comía, pues por lo de la anorexia y la bulimia. Decían: '¿Sí comes o no comes?', ' ¿Tú qué, vomitas? Las preguntas eran así, pero con comentarios mucho más duros", señala Anahí afligida.



Su padecimiento fue a tal extremo que, con tan solo 19 años, Anahí fue ingresada a urgencias, luego de padecer un paro cardiaco por su baja alimentación, que provocó la disminución de minerales en su cuerpo. Todo por cumplir con los estándares que la misma industria y la sociedad le impusieron en algún momento en su carrera por el éxito.

Parte de las luchas que ha tenido que afrontar, pese al gran ascenso de su carrera tanto en la actuación como en la música, la han marcado tanto que esto ha influenciado en su actual carácter y en su compromiso con ella misma mientras sigue construyendo su camino.



Aunque la entrevista fue en agosto, varios internautas recordaron nuevamente sus palabras, debido al reciente episodio de salud por el que está atravesando la artista, luego de contraer una dura infección renal que la obligó a retirarse del 'Soy Rebelde Tour' durante su presentación en Brasil.

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL CON INFORMACIÓN DE ARCHIVO DE

EL TIEMPO

