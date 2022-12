Hay una famosa frase que dice que “cada quien tiene lo que se merece”, la cual parece ser aplicable para la amistad que une a Andrés García y Anahí, quienes son muy amigos desde hace muchos años, desde la época en que la cantante era muy joven, y tiempo en que el actor la apoyó incondicionalmente cuando la exRBD más lo necesitaba, por lo que ahora es ella quien se preocupa por el bienestar del actor, a quien le envió una especialista hasta Acapulco para que esté al pendiente de su salud.

En 1999, Andrés García y Laura León protagonizaron la telenovela 'Mujeres engañadas', en la que Anahí interpretada a una de las hijas de la pareja. Fue desde ese momento que el actor y la cantante se conocieron y estrecharon su relación más allá de los sets de grabación, pues crearon una muy buena amistad. Sin embargo, en ese momento, los medios de comunicación llegaron a especular que su trato iba más allá de un vínculo amistoso.

Este rumor creció cuando Anahí, que en esa época tenía 17 años, se fue a vivir a la casa de Andrés, de 60 años en ese momento, en Acapulco, cuando la joven atravesaba uno de los momentos más complicados de su vida, pues padecía un trastorno alimenticio que la mantuvo casi al borde de la muerte, por lo que, en diversas ocasiones, la también actriz ha referido que García llegó a ser como un padre para ella, desmintiendo todo rumor que los relacionara sentimentalmente.

“Todos ustedes saben como un papá, pero además de todo eso para mí es un ángel porque en los peores momentos, cuando estaba yo más desubicada en la vida y enferma y cosas que ya todos ustedes saben, hubo una persona que siempre se preocupó por mí, que me cuidó, que me aconsejó y me guio por el buen camino”, dijo Anahí a un programa.



Y, más recientemente, el actor también habló con “Hoy” acerca de la amistad que lo une a Anahí, a quien describió como una niña encantadora, pues toda la vida la vio con esos ojos. Además, Andrés compartió que la cantante le ha extendido su ayuda, para cualquier cuestión que el actor requiera, ahora que se encuentra en una situación de salud delicada, motivo por el cual le envió una neumóloga hasta Acapulco, para que comprobara cómo sigue su salud, pues cabe recordar que hace unas semanas fue hospitalizado de emergencia.

Irma Flores fue la neumóloga que visitó al actor y a la cual, García ha agradecido por su atención y cuidado, para lo que recurrió a sus redes sociales, donde escribió un mensaje en el que se expresa muy bien de Anahí y su esposo, el exgobernador Manuel Velasco, quienes –aseguró- han estado presentes en este momento en que su salud se ha visto vulnerada.

“Queridos amigos, quiero agradecer a mi querida amiga Anahi y a su esposo el Lic. Manuel Velasco Coello por todas sus atenciones y gentilezas, pero especialmente por haber enviado a la Dra. Irma Flores, una excelente neumóloga, a quien también agradezco todas sus atenciones”, publicó.



El actor también agradeció a todos sus seguidores que, desde que se dio a conocer la noticia de su hospitalización, le han hecho llegar todas sus muestras de cariño a través de las redes de sociales.

El Universal (México) / GDA