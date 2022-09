Ana Cecilia Vargas es una de las integrantes de la mesa central de La W Radio que transmite cada mañana desde Miami, Estados Unidos, y es reconocida por los oyentes por su carisma.



La periodista, de 31 años, compartió este martes a través de sus redes sociales la prueba de salud que está combatiendo, pues hace dos meses fue diagnosticada con cáncer de seno en etapa 3.



“Estoy haciendo este video porque siento que es mi responsabilidad, porque siento que si he compartido las cosas buenas que me pasan en la vida, pues tengo que compartir esta que, de repente, no es tan buena”, contó Ana Vargas.



Seguido a esto, la periodista y productora de origen dominicano habló sobre lo difícil que ha sido asumir su nueva condición y sobre su cambio de look, pues ahora tiene su cabeza rapada.



“Yo creo que cuando a uno lo diagnostican con cáncer pues cuesta, yo todavía me veo en el espejo y a veces yo no entiendo cómo es posible que tenga cáncer, incluso ahora que tengo cambio de look, todavía a veces me veo en el espejo y digo 'no lo puedo creer', pero fue lo que me tocó”, agregó.



“Ha sido duro porque es como si la vida te cambiara, es como si se te pusiera en pausa y de repente ahora tu mayor prioridad es tratar de salvar tu vida”, señaló Vargas.



También contó que la enfermedad ha sido dura para ella porque teme no estar presente en la vida de su hija, de 1 año. “Para mí es especialmente duro porque yo tengo una hija y obviamente me da miedo que algo me pudiera pasar y que yo no pudiera estar en la vida de ella”, dijo.



Vargas ya inició el tratamiento contra el cáncer y aseguró que lleva dos rondas de quimioterapia. "Mi cuerpo está reaccionando bien. Mi doctora está contenta, yo estoy contenta y tengo toda la expectativa y toda la esperanza que voy a salir bien y que voy a superar esta prueba que me ha dado la vida", comentó.



Por último, la periodista explicó que su intención al revelar su estado de salud era crear conciencia en más mujeres para que revisen sus senos y puedan acudir a tiempo al médico en caso de detectar alguna anomalía.



“Quisiera que, con este video, si usted está en su casa, esta noche, usted se toque, pero que se toque bien, manoséese, porque si yo lo hubiese hecho, si yo le hubiese parado bolas a mi cuerpo hace un año, seguramente el tratamiento no sería tan dramático y tan duro como lo es hoy en día. Así que si usted me quiere hacer feliz a mí, por favor, esta noche, tóquese", finalizó.

