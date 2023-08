Ana Sofía Henao es una de las modelos más destacadas de Colombia, pues ha aparecido en diferentes portadas de revistas y en cuadernos escolares. Recientemente, la paisa sorprendió a sus seguidores al denunciar a través de su cuenta de Instagram que ella y su familia son víctimas de acoso.

En el 2021, la modelo le pidió un consejo a sus seguidores, pues a pesar de bloquear a un usuario que la acosaba en sus redes sociales, este creaba nuevos perfiles y le enviaba mensajes amenazantes a su esposo y también al lugar donde trabajaba.



En ese momento, le aconsejaron que denunciara a la persona con las autoridades. Sin embargo, en las últimas horas ha revelado que esta situación no ha mejorado, pues a pesar de que fue a las autoridades, esta sé si sigue presentando y ya no sabe qué hacer.



“Esto es una llamada para pedir ayuda (…) tenemos un acosador y no importa si lo denuncio porque no pasa nada, ya que tiene una orden, pero a cada sitio que me muevo tengo que ir a la estación a decir que él tiene una orden para que me den un papel (una orden de restricción). Se hace un poquito engorroso”, comentó en sus historias de Instagram.

Henao comentó que posiblemente esta persona tenía problemas mentales, pero enfatizó que ella tiene temor de que en cualquier momento él pudiera aparecer y hacerle daño a ella o a su familia.



“Uno no sabe en qué momento se pueda aparecer acá o perseguirnos, porque esto que tiene en su imaginación pase a otro nivel y se vuelva algo físico. Es persecución, hostigamiento, son cosas fuertes y yo quisiera saber qué más podemos hacer, sobre todo, por acá, por redes”, afirmó.



Por último, comentó que ella tiene impotencia con esta situación, pues ya ha hecho varias cosas y no puede ponerle fin a su acosador.



“Me genera impotencia porque no sabe uno qué puede hacer una persona enferma y esto es otro nivel. Entonces, si alguien sabe qué más puedo hacer, cómo más puedo actuar, pues ayúdenme, por favor, porque no quiero que esta situación tenga otro tipo de consecuencias", concluyó.

Línea Púrpura

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

