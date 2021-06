Ana Sofía Henao denuncia amenazas de un acosador

Ana Sofía Henao, una de las modelos más reconocidas en Colombia, publicó en su cuenta de Instagram que está recibiendo amenazas de una persona que, desde años atrás, la ha estado acosando en redes sociales.

A pesar de que la modelo paisa de 39 años ha bloqueado en más de una ocasión al usuario (cuya identidad desconoce), este siempre crea otras cuentas para seguir amenazándola a ella y a su pareja, Juan Pablo Betancur.



“Tenemos un acosador en redes en esta familia que por años me ha perseguido. Lo he bloqueado muchas veces pero crea otros usuarios, no solo me escribe a mí, sino a mi esposo, nos amenaza”, contó a través de una serie de historias de Instagram.

Henao pidió ayuda por la red social para saber qué más acciones puede tomar, pues su preocupación cada vez crece más. “Estoy muy preocupada porque de verdad es grave y yo no quiero que pase nada”.



