Ana Sofía Henao, una destacada modelo colombiana con una exitosa carrera a nivel internacional, es más recordada por sus seguidores por su icónica aparición en las portadas de cuadernos en la década del 2000. Aunque ha trabajado con prestigiosas marcas a nivel mundial, esta experiencia sigue siendo un hito significativo en su vida y en su relación con sus fans.

De acuerdo con la 'Revista Fucsia', además de su carrera en el modelaje, Ana Sofía también incursionó en la escritura. La modelo paisa es la autora del libro 'Belinda: princesa del fuego', una obra que narra la historia de una niña valiente y rebelde que se enfrenta a figuras mitológicas, tal como lo describe la misma modelo y empresaria colombiana.

En sus redes sociales, la paisa ya cuenta con más de un millón de seguidores, a quienes ha impresionado con su talento como ilustradora. Y en momentos ha expresado su alegría por el hecho de que mucha gente todavía la recuerde por su época como portada de innumerables cuadernos vendidos en el país, considerándola una etapa icónica de su vida.

Por otra parte, Ana Sofía Henao también se encuentra involucrada en diversas causas medioambientales en la actualidad. Ha participado activamente en la liberación de varias especies, considerando esto como un gesto de respeto hacia la naturaleza, ya que permite que los animales regresen a sus hábitats naturales, de donde nunca debieron ser sacados.

Ana Sofía Henao habló sobre sus fotos en las portadas de los cuadernos

Ana Sofía Henao revivió el capítulo de su vida en el que hizo parte de la portada de varios cuadernos y compartió sus emociones durante una conversación con El Espectador.



Reveló que, aunque al principio se sentía un poco cohibida, con el tiempo desarrolló un gran sentido de orgullo por su participación en esa experiencia. De hecho, mencionó que no llegó a comprender plenamente cuántas familias y hogares alcanzó a través de las portadas de los cuadernos.

"Me propusieron en una agencia, me dijeron ‘oye te queremos para la portada de los cuadernos’ y no lo pensé, lo hice, pensé que iba a ser un año y de ahí fueron uno, dos, tres, cinco, diez, trece años y en ese camino duré acompañando a los estudiantes a graduarse", expresó la modelo paisa.



La famosa modelo paisa compartió que una de las experiencias más inusuales que vivió fue ver su imagen en los cuadernos de sus compañeros y profesores universitarios. Aunque le parecía extraño, lo recuerda con cariño.

Además, comentó que en la escuela de niñas no era tan común, pero en la universidad era más impactante, ya que sus compañeros y profesores llevaban sus cuadernos con su imagen en vestido de baño.



A pesar de que estas situaciones a veces resultaban un poco incómodas, Ana Sofía Henao intentaba llevar una vida normal durante su etapa universitaria. Incluso mencionó que todavía hay personas que piden sus cuadernos cuando menciona esto en sus redes sociales, aunque reconoce que el mundo ha cambiado y no está segura de cuánto éxito tendría si intentara repetir la experiencia hoy en día.

