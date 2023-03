Ana María Trujillo es una de las presentadoras y actrices más reconocidas de la televisión colombiana de finales de la década de los 90 y principios de siglo. La comunicadora cartagenera es recordada por su paso en importantes noticieros como ‘24 horas’ y en ‘CBS’ de Miami.

Por otro lado, hizo aparte de telenovelas de gran calibre como ‘La quiero a morir’ y ‘Los caballeros la prefieren brutas’, en la que protagonizó a 'Esther Castro'. Su extensa carrera en la pantalla chica la hizo ganar un gran reconocimiento y fama que la puso en el centro de la opinión pública.



Uno de los momentos que más recuerda la audiencia fue cuando ocurrió su sorpresivo divorcio con Francisco Cardona, hermano del actor Manolo Cardona, debido a que le habría sido infiel. Así lo confesó en el programa ‘Se dice de mí’, donde también expresó que una amiga cercana la llamó para contarle.



De este vínculo las celebridades dieron fruto a dos niñas que hoy están haciendo carrera en el mundo de la farándula: Catalina y Julieta, de 23 y 15 años, respectivamente.



Un nuevo amor

Esta situación la mantuvo soltera por varios años hasta que conoció al empresario José Francisco Arata, quien no tuvo una tarea fácil para enamorarla, pues, según dice la periodista, estuvo insistiendo en una cita durante varios meses. Finalmente, se casaron en 2015, luego de llegar de Venecia, Italia, lugar donde se comprometieron.



Desde entonces, Trujillo ha tomado el rol de esposa y madre alejada de la coyuntura mediática, ya que vive en Punta Cana con su esposo.



Como siempre, su pasado en el mundo de la farándula le ha pasado una que otra factura y sigue siendo objeto de críticas de internautas que manifiestan que Arata parece más ser su padre que su pareja, comentarios mal intencionados que ambos han tomado de manera jocosa.



De igual modo, el empresario expresa que no tiene ningún problema en colocarse ese adjetivo: “Yo estoy muy orgulloso de ser su 'sugar daddy'. Es más, yo me presento, cuando nos presentamos, mira: ‘Yo soy su ‘sugar daddy’. Ella tiene 35 y yo 72′, para que se vea la diferencia bien marcada”, expresó durante en programa.



Finalmente, la presentadora confesó que hoy sus responsabilidades se enfocan en su marido, el hogar y sus hijas: “Hoy en día soy ama de casa, soy mamá, que no lo había sido, y soy la PR de mi esposo, soy la relacionista pública de él”, puntualizó.



REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO