El vínculo familiar entre Mario Duarte y Ana María Orozco

La telenovela 'Yo soy Betty, la fea' es una de las más exitosas en la historia de la televisión colombiana. Ha sido transmitida en más de 100 países y desde hace un tiempo está disponible en plataformas de 'streaming', como Netflix.

El reconocimiento internacional ha sido tal que, incluso, varias productoras han creado adaptaciones del personaje central: Beatriz Aurora Pinzón Solano.



Ella se convirtió en un referente para las mujeres y para la industria de la televisión, pues logró demostrar que la superficialidad y los estereotipos quedan en un segundo plano cuando hay otros atributos, como la inteligencia y la sencillez. Además, logró representar, con su historia de vida, a las personas comunes y corrientes de la sociedad.



El personaje fue interpretado por Ana María Orozco, hija del actor Luis Fernando Orozco. Tiene dos hermanas: Verónica, quien también es actriz, y Juliana, licenciada en lenguas modernas.

'Yo soy Betty, la fea', o simplemente 'Betty, la fea', es una telenovela colombiana creada por RCN Televisión y escrita por Fernando Gaitán. Se estrenó el 25 de octubre de 19991​ y finalizó el 8 de mayo de 2001. Ha ganado Guiness Records.



En la producción participaron Jorge Enrique Abello (Armando Mendoza), Mario Duarte (Nicolás Mora), Lorna Paz (Patricia Fernández), Natalia Ramírez (Marcela Valencia), Julián Arango (Hugo Lombardi), Luis Mesa (Daniel Valencia), Dora Cadavid (Inés Ramírez), entre otros.



Verónica Orozco y Mario Duarte Foto: Archivo particular / Facebook

En los últimos días, seguidores de la telenovela han indagado sobre el pasado de algunos de los actores, entre ellos, el de la protagonista.



Varios descubrieron algo que, aunque no era un secreto, pocos conocían: Mario Duarte fue novio de Verónica Orozco, quien es hermana de Ana María Orozco. Es decir, Mario y Ana María fueron cuñados.



Los actores estuvieron juntos durante cuatro años. El noviazgo ya estaba cuando comenzaron las grabaciones de la telenovela.



Para muchos, esto podría explicar la excelente relación y amistad entre los personajes de Nicolás Mora y Beatriz Pinzón, pues quienes los interpretaron ya se conocían desde algún tiempo atrás.



De hecho, en una entrevista en 2001, Duarte dijo: "Ana me ayudó a perder la inseguridad y me impulsó a aprovechar el momento para volver a la música”.



Este, sin duda, es uno de los datos curiosos que más ha sorprendido a los fanáticos de la novela y los televidentes, de varias generaciones, que han sido testigos de una de las historias más exitosas.



EL TIEMPO